Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 17 апреля 2021 в России и мире

• Международный день кофе (День эспрессо) • День бла-бла-бла (Blah, Blah, Blah Day) • Весенняя Неделя Добра • Международный день цирка (World Circus Day) • День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД РФ • Праздник иконы Божией Матери «Геронтисса» • День гармошечного зова • День поэзии хокку (Haiku Poetry Day) • День сыра из сырого молока (Raw Milk Cheese Appreciation Day) • День «Спасибо травнику» (Thank an Herbalist Day) • Всемирный день винограда «Мальбек» (World Malbec Day) • День музыкального магазина (Record Store Day) • Международный день «Ford Mustang» (International Ford Mustang Day) • День свободного аппаратного обеспечения (Hardware Freedom Day) • День памяти преподобного Иосифа Песнописца • Всемирный день гемофилии (World Hemophilia Day) • День степи в Калмыкии • Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста) • Праздник Леушинской иконы Божией Матери «Аз есмь с вами, и никтоже на вы» • День окружающей среды - Украина • День благодарности летучим мышам (National Bat Appreciation Day) - США • День сырных шариков (National Cheese Ball Day) - США • День благодарности мужу (Husband Appreciation Day) - США • День пожарной охраны - Украина • День женщин (Women`s Day) - Габон • День речных раков (National Crawfish Day) - США • День «Бесподобных дам» (Nothing Like A Dame Day) - США • Парад цветов в Амстердаме (Bulbflower Parade) - Нидерланды • Международный фестиваль воздушных змеев (Weifang International Kite Festival) - Китай • День города Душанбе - Таджикистан • День противопожарной службы - Казахстан • День кикбола (National Kickball Day) - США • День семейной истории острова Эллис (National Ellis Island Family History Day) - США • День эвакуации иностранных войск (Evacuation Day) - Сирия • День ВВС и ПВО - Куба • День работников органов миграции - Туркменистан • День аукционистов (National Auctioneers Day) - США • День продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO Day) - Ирак • День крестьянской борьбы (International Day of Peasant Struggle) - Бразилия • День флага (Flag Day) - Американское Самоа • Именины у Георгия, Иосифа, Зосимы, Ивана, Николая, Марии • Иосиф Песнопевец (Ольховые смотрины)
Важные события
1722 Пётр I ввёл в Российской империи подать на ношение бороды в размере 50 рублей в год.
1797 издание «Учреждения об императорской фамилии», установившего порядок наследования престола.
1877 Л. Н. Толстой закончил роман «Анна Каренина».
1824 заключена российско–американская Конвенция по определению границ российских владений в Северной Америке.
1891 Александр III подписал Рескрипт о строительстве Великого Сибирского пути (Транссиба).
1905 Николай II подписал указ «Об укреплении начал веротерпимости», отменявший ряд вероисповедных ограничений, в частности в отношении «раскольников».
1912 "Ленский расстрел" – правительственные войска расстреляли протестующих рабочих Ленского золотопромышленного товарищества, по разным оценкам погибло 150–270 человек.
1918 первое собрание Цеха живописцев святого Луки – группы учеников художника Д. Н. Кардовского.
1923 с 17 по 25 апреля прошёл XII съезд РКП(б).
1956 роспуск Информационного Бюро коммунистических и рабочих партий (Коминформа).
1968 в СССР впервые вышла в эфир телепрограмма «В мире животных», которую тогда вёл Александр Згуриди.
1986 принято постановление ЦК КПСС «Об основных направлениях ускорения решения жилищной проблемы в стране», согласно которому каждая семья должна была иметь отдельную квартиру или дом к 2000 году.
1992 за Россией закреплены два официальных названия – «Российская Федерация» и «Россия».
2005 состоялся референдум по объединению Красноярского края с Таймыром и Эвенкией.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend