Пикировка перца в апреле 2021: шесть очень благоприятных дат по лунному календарю, 16 и 17 апреля - запрещена пикировка
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Пикировка перца в апреле 2021: шесть очень благоприятных дат по лунному календарю, 16 и 17 апреля - запрещена пикировка

3:00:304/17/2021Фото: pixabay.com
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Предстоящие выходные расклад по пикировке такой: 16 апреля - плохой для пикировки день, а 17 апреля - очень плохой день.

Перец богат витаминами и является хорошей вкусовой приправой

Чтобы ваши перцы были бодрыми и дали хороший урожай, их надо подвергнуть обязательной пикировке. 

Благоприятные дни лунного календаря для пикировки перца на апрель 2021

24 апреля (13-й лунный день), 26 апреля (15-й лунный день), 28 апреля (17-й лунный день)

Хорошие дни лунного календаря для пикировки перца на апрель 2021

20 апреля (9-й лунный день), 21 апреля (10-й лунный день), 22 апреля (11-й лунный день)



Нейтральные дни лунного календаря для пикировки перца на апрель 2021


18 апреля (7-й лунный день), 30 апреля (19-й лунный день)



Плохие дни лунного календаря для пикировки перца на апрель 2021


 16 апреля (5 -й лунный день), 27 апреля (16-й лунный день), 29 апреля (18-й лунный день)



Самые плохие дни лунного календаря для пикировки перца на апрель 2021


 17 апреля (6-й лунный день), 19 апреля (8-й лунный день), 23 апреля (12-й лунный день), 25 апреля (14-й лунный день)


 

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