Пикировка перца в апреле 2021: шесть очень благоприятных дат по лунному календарю, 16 и 17 апреля - запрещена пикировка

Чтобы ваши перцы были бодрыми и дали хороший урожай, их надо подвергнуть обязательной пикировке.
Благоприятные дни лунного календаря для пикировки перца на апрель 202124 апреля (13-й лунный день), 26 апреля (15-й лунный день), 28 апреля (17-й лунный день)
Хорошие дни лунного календаря для пикировки перца на апрель 202120 апреля (9-й лунный день), 21 апреля (10-й лунный день), 22 апреля (11-й лунный день)
Нейтральные дни лунного календаря для пикировки перца на апрель 2021
18 апреля (7-й лунный день), 30 апреля (19-й лунный день)
Плохие дни лунного календаря для пикировки перца на апрель 2021
16 апреля (5 -й лунный день), 27 апреля (16-й лунный день), 29 апреля (18-й лунный день)
Самые плохие дни лунного календаря для пикировки перца на апрель 2021
17 апреля (6-й лунный день), 19 апреля (8-й лунный день), 23 апреля (12-й лунный день), 25 апреля (14-й лунный день)