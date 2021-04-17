Какой сегодня церковный праздник 17 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 16 апреляВеликий пост Преподобного Иосифа Песнописца Преподобного Георгия Пелопонесского
Народные приметы и запреты дня
Этот народный праздник посвящен памяти святого Иосифа Песнописца.
В этот день встречают журавлей и чтут их песни. Этих птиц считают предвестниками весны, защитниками от зла и нечистой силы.
Особое внимание в этот день уделяют цветению ольхи. Заготавливают кору, шишки и сережки с этого дерева. Из них делают настои, обладающие кровоостанавливающими и противовоспалительными свойствами. Также в этот день выбирают стволы ольхи для строительства колодцев.
Пение сверчка означает, что пришла пора открывать пахотный сезон.
Запрет на постановку силков на журавлей. Даже нельзя было просто кричать на этих предвестников весны, иначе можно было на всю жизнь потерять счастье и удачу.
Нельзя стирать постельное белье и полотенца. Это может стать причиной депрессии. Печалей и возвращения дурных воспоминаний.
Нельзя постиранные вещи развешивать и закреплять прищепками. Иначе можно наделать много глупостей.
Не стоит покупать новые вещи. Любая обновка принесет болезни и неприятности.
Нельзя даже есть черный хлеб в этот день — это сулит бедность.
Нельзя расчесывать волосы — можно судьбу свою запутать.
Приметы
- Облака плывут высоко и быстро – к хорошей погоде.
- Если темные тяжелые облака движутся тихо – к затяжному дождю.
- На ольхе много сережек – к урожаю овса, много шишек – к урожаю ячменя.
- Если солнечно – пшеница будет зернистая.
- Если восход золотисто–розовый, то погода в ближайшее время будет очень хорошей.