Вот и поели шашлычков: опять похолодание пришло в Бердск 17 апреля
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Вот и поели шашлычков: опять похолодание пришло в Бердск 17 апреля

6:45:164/17/2021Фото: Википедия
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Температура воздуха ночью похолодание: -3, +2 °С, местами до -9°С, днём +3, +8 °С.

Ветер северный переходом на северо-западный ночью 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с

Метеорологическая обстановка: переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по востоку местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северный переходом на северо-западный ночью 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с, днем 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью похолодание: -3, +2 °С, местами до -9°С, днём +3, +8 °С.

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