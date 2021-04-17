Российских туристов за 10 тыс. рублей хотят вывозить из Турции
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Российских туристов за 10 тыс. рублей хотят вывозить из Турции

8:48:244/17/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
1

Как полагают в Ростуризме, это позволит быстро вывезти всех, а "за отмененный обратный рейс туристы получат возврат".

Турция остается самым популярным местом отдыха у россиян
Российских туристов предложат вывозить из Турции за 10-12 тысяч рублей

Оперштаб, работающий при Ростуризме, в пятницу предложил вывозить российских туристов  турецких курортов за 10 тыс. или 12 тыс. рублей. Такая инициатива появилась на фоне резкого подорожания авиабилетов после ограничения перелетов в Турцию.

Как передают "Известия", предложение оперативного штаба должны обсудить в ближайшие дни. Руководитель штаба Дмитрий Давыденко полагает, что снижение цен позволит оперативно вывезти всех, а "за отмененный обратный рейс туристы получат возврат".

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Россия ограничила авиасообщение с Турцией до 1 июня, оставив лишь два рейса в неделю. А с Танзанией небо вообще закрыли. Российские власти предложили гражданам обменять туры а Турцию на отдых внутри страны.

По данным туроператоров, порядка 300 тыс. россиян купили путевки Турцию. Теперь их придется сдавать.


 

Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
ограничениятуристыпутевкиавиасообщение
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как планируете отпуск?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Календарь дачника на 17 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:52 4/17/2021
    Календарь дачника на 17 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    Должникам не дадут умереть с голоду: Им оставят минимальный доход при взыскании долгов
    9:17:45 4/17/2021
    Должникам не дадут умереть с голоду: Им оставят минимальный доход при взыскании долгов
    НЛО в форме пирамиды сняли военные США: Пентагон подтвердил подлинность
    9:01:53 4/17/2021
    НЛО в форме пирамиды сняли военные США: Пентагон подтвердил подлинность
    Российских туристов за 10 тыс. рублей хотят вывозить из Турции
    8:48:24 4/17/2021
    Российских туристов за 10 тыс. рублей хотят вывозить из Турции
    Какой сегодня церковный праздник 17 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:20 4/17/2021
    Какой сегодня церковный праздник 17 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Красивейшие картинки и короткие поздравления ветеранам МВД на 17 апреля 2021 - вы наши герои!
    8:02:16 4/17/2021
    Красивейшие картинки и короткие поздравления ветеранам МВД на 17 апреля 2021 - вы наши герои!
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 17 апреля 2021 в России и мире
    7:40:57 4/17/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 17 апреля 2021 в России и мире
    БердскВот и поели шашлычков: опять похолодание пришло в Бердск 17 апреля
    6:45:16 4/17/2021
    Вот и поели шашлычков: опять похолодание пришло в Бердск 17 апреля
    Мужественным героям авторские открытки и добрые слова 17 апреля на День ветеранов МВД-2021
    6:10:15 4/17/2021
    Мужественным героям авторские открытки и добрые слова 17 апреля на День ветеранов МВД-2021
    БердскСильнейшая магнитная буря космического шторма 17 апреля 2021: Как пережить удар метеозависимым людям
    5:21:52 4/17/2021
    Сильнейшая магнитная буря космического шторма 17 апреля 2021: Как пережить удар метеозависимым людям