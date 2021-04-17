Российских туристов за 10 тыс. рублей хотят вывозить из Турции

Оперштаб, работающий при Ростуризме, в пятницу предложил вывозить российских туристов турецких курортов за 10 тыс. или 12 тыс. рублей. Такая инициатива появилась на фоне резкого подорожания авиабилетов после ограничения перелетов в Турцию.
Как передают "Известия", предложение оперативного штаба должны обсудить в ближайшие дни. Руководитель штаба Дмитрий Давыденко полагает, что снижение цен позволит оперативно вывезти всех, а "за отмененный обратный рейс туристы получат возврат".
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Россия ограничила авиасообщение с Турцией до 1 июня, оставив лишь два рейса в неделю. А с Танзанией небо вообще закрыли. Российские власти предложили гражданам обменять туры а Турцию на отдых внутри страны.
По данным туроператоров, порядка 300 тыс. россиян купили путевки Турцию. Теперь их придется сдавать.
Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.