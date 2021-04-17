Поехал на дачу и хочешь разжечь костерок? А мы придем и оштрафуем, любителя сжигать траву

Предупреждение пожаров в весенне-летний пожароопасный период. Наступление весенне-летнего пожароопасного периода всегда отмечается резким ростом пожаров связанных с выжиганием сухой растительности. Повсеместно вдоль автомобильных дорог, на лугах, осуществляется выжигание сухой травы. На полях сжигается стерня, пожнивные остатки, разводятся костры и сжигается мусор как на территории, прилегающей к домовладениям граждан, так и на объектах различной форм собственности.
Весенние палы становятся обыденностью, как для хозяйств, так и для владельцев личных приусадебных участков. С наступлением весны люди спешат привести в порядок свои владения и прилегающую территорию, при этом, забыв о требованиях пожарной безопасности, сжигают бытовой мусор и сухую растительность, не задумываясь о том, что могут причинить вред не только своему имуществу, но и рискуют получить серьезные травмы и потерять самое дорогое – жизнь.
В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации необходимо обеспечивать своевременную очистку территорий от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы, но при этом не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от зданий и сооружений.
Также запрещается на территориях поселений устраивать свалки горючих отходов. Многие жители в выходные дни проводят время на природе воле водоемов и рек, выезжают на рыбалку и на отдых. Часто такой досуг сопровождается разведением костров, а это вполне может послужить причиной природных пожаров. Их тушение огромный труд многих людей и существенные материальные затраты.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Бердску напоминает жителям города об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, так согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц — от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. А те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, согласно части 2 статьи 20.4 КоАП РФ влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Особую тревогу вызывают случаи, когда виновниками, а иногда и жертвами пожара становятся дети. С наступлением весны дети большую часть времени проводят на улице, пользуясь отсутствием должного внимания со стороны родителей, нередко с друзьями жгут костры и все это вполне может обернуться крупным пожаром. ПОМНИТЕ! Только строгое соблюдение требований пожарной безопасности может предупредить пожары и не допустить больших материальных затрат!
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