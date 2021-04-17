Фото: камазы вывозят строительный мусор в лес около "Гиганта" в Бердске
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Фото: камазы вывозят строительный мусор в лес около "Гиганта" в Бердске

9:44:224/17/2021
0

Помогите разобраться в этом вопросе, т.к лесополоса находится недалеко от молодежного жилмасива, где часто гуляют дети.

Камазы вывозили строительный мусор в лес

Здравствуйте, вчера, 15 апреля, прогуливаясь в 16.30 по Гиганту, наблюдала такую картину. Камазы вывозили строительный мусор в лес. Помогите разобраться в этом вопросе, т.к лесополоса находится недалеко от молодежного жилмасива, где часто гуляют дети.

Камазы вывозили строительный мусор в лес
Камазы вывозили строительный мусор в лес
Камазы вывозили строительный мусор в лес
Камазы вывозили строительный мусор в лес
Камазы вывозили строительный мусор в лес
Камазы вывозили строительный мусор в лес


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камазы вывозят мусор в лес
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