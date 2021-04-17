Фото: безопасны ли батуты около ДК Родина в Бердске

Добрый вечер. Хотелось поднять вопрос о батутах на ДК Родина, кто даёт разрешение на их установку, кто проверяет их соответствие нормам безопасности? Попрыгать на этом батуте очень рискованное мероприятие. Верхняя площадка, где стоит надувной тигр ничем не огорожена, дети то и дело норовят туда залезть. Ещё одно опасное место труба на входе, на ней можно и сверху попрыгать и внутри проползти, но когда это делают одновременно, то тому, кто внутри, может не поздоровиться... Детей обычно очень много, больше 10, что увеличивает риск столкновения. Ходим часто гулять мимо Родины, ребёнку конечно очень хочется попрыгать, но такие батуты очень напрягают. Придётся обходить Родину стороной. Денег не жалко, 120 рублей за 20 минут, небольшие деньги, но хочется чтобы это было безопасно для ребёнка.
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