Сильнейшая магнитная буря мая 2021: точная дата и как себя уберечь

Самыми неблагоприятными датами мая ученые назвали 3, 11, 19 и 26 мая 2021 года. В эти дни спрогнозировано начало магнитных бурь.
Самая сильная буря ожидается 3 мая (в 21.00 по московскому времени) и продлится она ровно сутки - до 21.00 по московскому времени 4 мая.
Специалисты рекомендуют в эти неблагоприятные даты не планировать никаких серьезных и ответственных дел. Ухудшение самочувствия проявляется в такие дни сильными головными болями, мигренями, скачками артериального давления. Ухудшается сон, может появиться тахикардия. В целом ухудшение самочувствия приводит к раздражительности и вспышкам агрессии.
Больше всего страдают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, так как магнитные колебания влияют на состояние капилляров - в них замедляется кровоток из-за спазмов. Вследствие чего может развиваться кислородное голодание в организме.
Чтобы этого не допускать, медики рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе, отказаться от соленой, жирной и тяжелой пищи, чтобы не провоцировать отечность и ухудшение состояния. Хорошей тренировкой для капилляров является контрастный душ по утрам, а вечером перед сном рекомендуются теплые расслабляющие ванны.
Проветривайте комнату перед сном, не проводите много времени за телевизором и в телефоне. Откажитесь от алкоголя. Можно пить больше травяных чаев с медом, заранее стоит начать принимать успокоительные настойки - валериану или пустырник.
В целом, здоровый образ жизни способствует уменьшению проявления симптомов метеозависимости, поскольку здоровые люди не ощущают влияния магнитных бурь.