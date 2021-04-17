Как изменить свою жизнь 26 мая 2021 в магическое затмение и Полнолуние

26 мая 2021 года ожидается необычное астрономическое явление - лунное затмение и Полнолуние. Полная Луна перейдет в созвездие Стрельца в 14.14 по московскому времени. С этого момента открывается коридор затмений. который будет влиять на нас до 10 июня 2021 года, пока не произойдет солнечное затмение.
Стоит понимать, что Полнолуние в полной мере раскрывает весь тот потенциал, который был заложен в Новолуние (11 мая). То есть все то, что вы начали 11 мая 2021 года достигнет апогея своего развития к 26 мая 2021 года.
Покровительствовать Лунному затмению 26 мая будет планета Сатурн, находящийся в созвездии Рыбы. Такие аспекты планет будут способствовать чрезмерному оптимизму. Грубо говоря, все "наденут розовые очки", что негативно скажется на реальном восприятии вещей. Многие будут заниматься самообманом и это не очень хорошо.
Нежелательно в этот период планировать поездки и путешествия, а также браться за новые дела. Хорошо заниматься анализом своих действий - это затмение и Полнолуние будут способствовать тому, чтобы вы сумели найти тут точку в вашей жизни, где вы свернули "не туда" и покажут возможные пути исправления. Будьте внимательны.
К магии Полнолуния всегда относились с неким трепетом - это время всегда несет мощный энергетический потенциал. Луна на пике своей силы сильно влияет на наши энергетические стремления. Поэтому многие стараются использовать это время для улучшения собственной жизни, проводя различные ритуалы.
Ритуал освобождения
Возьмите лист бумаги и ручку и запишите на него все то, что мешает вашему продвижению вперед. Перечисляйте все негативные аспекты - от воспоминаний прошлого и легких переживаний до самых гнетущих ситуаций. Пока пишете, обдумывайте каждый пункт, четко понимая насколько он вам мешает в жизни. Затем лист бумаги нужно сжечь и пепел развеять на улице. Произнесите слова благодарности огню и Вселенной за помощь.
Как снять камень с души?
Камень с души - это, конечно образное выражение. Но его визуализация и энергетический посыл при выполнении этого ритуала помог многим избавиться от гнетущего состояния.
Период лунного затмения - это хорошее время. чтобы избавиться от всего того, что мешает вам жить дальше. 26 мая вам нужно на улице найти камень. Не тот, что первым попался вам на глаза, а тот, который почему-то привлек ваше внимание.
Возьмите его и принесите домой. Дома возьмите его в руку, крепко сожмите и подробно расскажите ему обо всем, что мучает вашу душу. Излейте все обиды, все страхи и опасения. Можно плакать. Когда вам станет легче -скажите ему спасибо и отнесите от дома как можно дальше, унося с ним все ваши тревожные состояния.
Как привлечь любовь?
26 мая - э то день с очень мощной энергетикой. Если вы одиноки и устали от одиночества. Сходите в магазин. Купите какую то вещь для своего будущего мужа. Это может быть все что угодно - носки, рубашка, футболка.
Принесите домой, в ночь затмения положите ее под подушку и попросите у Вселенной встречу со своим избранником. Можете рассказать - каким вы его хотите видеть, какими будут ваши чувства, как вы ему подарите эту вещь. И ложитесь спать. Этот ритуал, несмотря на свою кажущуюся простоту, является очень эффективным!
Воспользуйтесь любым из этих ритуалов и вы увидите, как все начинает изменяться в лучшую сторону. Удачи вам!