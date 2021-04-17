Экстремальный наряд Алсу раскритиковали поклонники

Алсу выставила в инстаграме фото, на котором она в новом коротком платье.
- Мой любимый стиль, - подписала певица пост.
На снимке она в черном хлопковом платье-рубашке от Basique, стоимость которого 13 900 рублей. Большинство поклонников по достоинству оценили новый наряд артистки. Число хвалебных комментариев увеличивалось под постом с большой скоростью.
Однако нашлись и те, кто критически подошел к луку Алсу. Кому-то не понравилась форма наряда, кто-тот не оценил длину.
Поклонники трепетно относятся к имиджу певицы и не хотят, чтобы некоторые фото были слишком откровенными.
Алсу находится в прекрасной форме и демонстрирует ее с удовольствием.
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