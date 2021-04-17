Экстремальный наряд Алсу раскритиковали поклонники
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Экстремальный наряд Алсу раскритиковали поклонники

2:05:174/17/2021Фото: alsou_a
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37-летняя Алсу выставило фото, на котором видно ее потрясающую фигуру. Не все оценили по достоинству ее новый образ.

Алсу похвалилась шикарной фигурой в новом платье

Алсу выставила в инстаграме фото, на котором она в новом коротком платье.

- Мой любимый стиль, - подписала певица пост.

На снимке она в черном хлопковом платье-рубашке от Basique, стоимость которого 13 900 рублей. Большинство поклонников по достоинству оценили новый наряд артистки. Число хвалебных комментариев увеличивалось под постом с большой скоростью.

Однако нашлись и те, кто критически подошел к луку Алсу. Кому-то не понравилась форма наряда, кто-тот не оценил длину.

Поклонники трепетно относятся к имиджу певицы и не хотят, чтобы некоторые фото были слишком откровенными.

Алсу находится в прекрасной форме и демонстрирует ее с удовольствием.

 

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певицакороткое платьекритические комментарии
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