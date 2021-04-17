2 мая – Пасха: молитвы и обязательные дела на Светлое Христово Воскресение в 2021 году

2 мая 2021 года все православные будут отмечать самый главный праздник - Пасху. Это праздник считается самым главным для всех верующих - он символизирует собой победу жизни над смертью. В церкви этот праздник называют Светлое Христово Воскресение. Именно в этот день воскрес Иисус, которого обрекли на страдания и мученическую смерть на кресте.
Самой главной традицией Пасхи, конечно же, является посещение праздничного торжественного богослужения, которое начинается вечером в субботу и идет почти всю ночь - на рассвете служба заканчивается и священник освящает принесенные прихожанами куличи, крашеные яйца и прочую пасхальную снедь. Если вы не смогли попасть на освящение куличей, то можно освятить дома самостоятельно. Это особенно актуально в настоящем году из-за пандемии коронавируса.
Этот праздник отмечается очень весело и широко - люди сами ходят в гости друг к другу и приглашают гостей к себе. При встрече принято приветствовать друг друга словами "Христос Воскресе!", а ответ должен звучать: "Воистину Воскресе!".
Пост закончился и столы накрываются очень пышно и празднично без ограничений в питании - сегодня можно есть все. Но не стоит злоупотреблять - после долгого поста организму сложно резко перестроиться на калорийное и тяжелое питание. Соблюдайте во всем меру.
Символами Пасхи всегда сдобные куличи, крашеные яйца и творожные пасхи. Их готовкой люди занимаются в Чистый четверг. Они, конечно, обязательно должны быть на праздничном столе.
В этот день не разрешается грустить, плакать, ругаться. Нельзя заниматься никакой работой - весь день должен быть посвящен радости и празднованию.
Если вы не смогли попасть в храм, вы можете молиться дома:
Молитва на Пасху «Христос воскресе из мертвых»
«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». (Трижды)
«Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу, Единому безгрешному.
Кресту Твоему покланяемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и славим: Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем».
«Приидите вси вернии, поклонимся святому Христову воскресению: се бо прииде Крестом радость всему миру. Всегда благословяще Господа, поем воскресение Его: распятие бо претерпев, смертию смерть разруши». (Читается трижды)
Молитва после акафиста Святой Пасхи
«О, Священнейший и Величайший Свете Христе, Возсиявый всему миру паче солнца в Воскресении Твоем! В сей пресветлый и преславный и спасительный день Святыя Пасхи, ликуют вси ангели на небеси и всяка тварь веселится и радуется на земли и всякое дыхание прославляет Тя, Творца своего. Днесь отверзошася райския врата, и свободишася умершия во ад сошествием Твоим. Ныне вся исполнишася света, небо же земля и преисподняя. Да приидет убо Твой свет и в наши мрачныя души и сердца и да просветит нашу тамо сущую нощь греха, да и мы сияти будем светом правды и чистоты в пресветлыя дни Воскресения Твоего, яко же новая тварь о Тебе. И тако просвещеннии Тобою изыдем свещеноснии во сретении Твое, исходящему Тебе из гроба, яко Жениху. И яко возвеселил еси в пресветлый день сей явлением Своим святых дев зело заутра с миры ко гробу Твоему пришедших, тако и ныне просвети нощь глубокую страстей наших и возсияй нам утро безстрастия и чистоты, да узрим Тя сердечными очесы краснаго паче солнца Жениха своего и да услышим паки вожделенный глас Твой: Радуйтеся! И тако вкусивши Божественныя радости Святыя Пасхи еще зде на земли, да будем причастницы Твоея вечныя и великия Пасхи на небесех в невечернем дни Царствия Твоего, идеже будет веселие неизреченное и празднующих глас непрестанный и неизреченная сладость зрящих Лица Твоего доброту неизреченную. Ты бо еси Истинный свет просвещаяй и освещаяй всяческая, Христе Боже наш, и Тебе слава подобает во веки веков. Аминь».