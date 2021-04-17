Шепелев умилил подписчиков новым фото своего второго ребенка
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Шепелев умилил подписчиков новым фото своего второго ребенка

2:42:434/17/2021Фото: dmitryshepelev
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Отец ребенка Жанны Фриске второй раз стал отцом и держит в напряжении своих подписчиков, предлагая им угадать имя ребенка.

Дмитрий Шепелев стал отцом второй раз


Шоумен Дмитрий Шепелев выставил новое фото своего ребенка, который родился месяц назад. На снимке видно только крохотную ручку малыша рядом с лапкой собаки Шепелева.

Хрупкие детские пальчики на фоне мохнатой конечности выглядят максимально умилительно и вызывают только восторг.

Подписав снимок, Шепелев предложил поклонникам угадать имя ребенка и сказал, что оно редкое и состоит из пяти неповторяющихся букв. Пол малыша неизвестен до сих пор, поэтому задача для фанатов усложнилась. Дмитрий пообещал вскоре раскрыть тайну и не мучить больше тех, кому он дорог как кумир.

В конце марта Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз. Его любимая - дизайнер Екатерина Тулупова. Старший сын Дмитрия — Платон, остался у него после смерти мамы — Жанны Фриске. Также Дмитрий воспитывает Ладу — дочь своей избранницы.



 










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Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)






 

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шоуменвторой ребенокимя малыша
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