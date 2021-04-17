Шепелев умилил подписчиков новым фото своего второго ребенка

Шоумен Дмитрий Шепелев выставил новое фото своего ребенка, который родился месяц назад. На снимке видно только крохотную ручку малыша рядом с лапкой собаки Шепелева.
Хрупкие детские пальчики на фоне мохнатой конечности выглядят максимально умилительно и вызывают только восторг.
Подписав снимок, Шепелев предложил поклонникам угадать имя ребенка и сказал, что оно редкое и состоит из пяти неповторяющихся букв. Пол малыша неизвестен до сих пор, поэтому задача для фанатов усложнилась. Дмитрий пообещал вскоре раскрыть тайну и не мучить больше тех, кому он дорог как кумир.
В конце марта Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз. Его любимая - дизайнер Екатерина Тулупова. Старший сын Дмитрия — Платон, остался у него после смерти мамы — Жанны Фриске. Также Дмитрий воспитывает Ладу — дочь своей избранницы.
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