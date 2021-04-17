Депутат-педофил снял 12-летнюю путану: Видео задержания опубликовал СК
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Депутат-педофил снял 12-летнюю путану: Видео задержания опубликовал СК

1:34:014/17/2021Фото: Скриншот с видео СК
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Малолетнюю проститутку народному избраннику предоставила 19-летня сутенерша, которой тоже светит тюрьма.

Появилось видео задержания брянского депутата-педофила

Следственный комитет Брянской области задержал депутата Дятьковского районного совета. Он попался, когда купил 12-летнюю проститутку. Видео задержания накануне опубликовал региональный СК.

Как установили следователи, в феврале-марте 2021 года народный избранник обратился к местной  сутенерше, решив "отдохнуть с девочкой". И не отказался провести время с девочкой в возрасте 12 лет, которую предоставила 19-летняя "мама". Депутат уединился с ребенком у себя дома в Дятькове. Но это стало известно полицейским и сотрудникам УФСБ.

В отношении педофила возбуждено уголовное дело по ст.134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 14 лет), по которой ему грозит до 10 лет лишения свободы. Под уголовное преследование попала и начинающая стенерша - по ст.  240 УК РФ (вовлечении в занятие проституцией). Санкция этой статьи предусматривает до 8 лет колонии.

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