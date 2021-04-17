5000 тонн космической пыли засыпают Землю каждый год

Французские исследователи пришли к выводу, что попадающие на Землю из космоса остатка объектов — комет, астероидов — по объему больше, чем уже упавшие ранее метеориты.
Визуально человек не может заметить космические мини-осадки. Все, что попадает в атмосферу, выпадает с дождями и смывается в водоемы.
Для проведения качественных исследований группа французских ученых совершила шесть экспедиций в Антарктиду. Там исследователи выкопали траншею в снегу и набрали материал в бочках по 20 кг.
Уже в лаборатории остатки были растоплены и разделены на частицы. Таким образом ученые выяснили, что ежегодный «урожай» из космоса составляет около 4700 тонн. Состоит он в основном из микрочастиц размером от 30 до 200 микрометров, пишет ФАН.
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