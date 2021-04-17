5000 тонн космической пыли засыпают Землю каждый год
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5000 тонн космической пыли засыпают Землю каждый год

4:08:044/17/2021Фото: Pixabay
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Дождь из остатков комет и астероидов, падающих на обитаемую планету, по объему намного больше упавших ранее метеоритов.

Пыль, которую вы вытираете с мебели, может оказаться космической

Французские исследователи пришли к выводу, что попадающие на Землю из космоса остатка объектов — комет, астероидов — по объему больше, чем уже упавшие ранее метеориты.

Визуально человек не может заметить космические мини-осадки. Все, что попадает в атмосферу, выпадает с дождями и смывается в водоемы.

Для проведения качественных исследований группа французских ученых совершила шесть экспедиций в Антарктиду. Там исследователи выкопали траншею в снегу и набрали материал в бочках по 20 кг.

Уже в лаборатории остатки были растоплены и разделены на частицы. Таким образом ученые выяснили, что ежегодный «урожай» из космоса составляет около 4700 тонн. Состоит он в основном из микрочастиц размером от 30 до 200 микрометров, пишет ФАН.

 

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ученыекосмоспыль
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