Массовое ДТП: 9 авто столкнулись в Москве. Пробка растянулась на несколько километров
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Массовое ДТП: 9 авто столкнулись в Москве. Пробка растянулась на несколько километров

3:08:324/17/2021Фото: Википедии
0

По данным департамента, движение в сторону центра столицы затруднено. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД

В Минздраве решили, что всем водителям при прохождении медосвидетельствования для получения прав нужно сдавать анализ мочи на наркотики и анализ крови для выявления хронического алкоголизма
Москва стоит в пробках

На юге Москвы столкнулись девять автомобилей. Авария произошла на Варшавском шоссе 17 апреля. Об этом сообщил в Telegram-канале столичный департамент транспорта.

"На Варшавском шоссе в районе дома 9 столкнулись девять автомобилей. Предварительно, без пострадавших. Три участника ДТП уже освободили проезжую часть самостоятельно", - отметили в ведомстве.

По данным департамента, движение в сторону центра столицы затруднено. Пробка растянулась на 3 км.  На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
пробкадвижениестолкнулисьмассовое дтп
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Москве к пробкам не привыкать?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Шепелев умилил подписчиков новым фото своего второго ребенка
    2:42:43 4/17/2021
    Шепелев умилил подписчиков новым фото своего второго ребенка
    БердскДорогу к дачам на водозаборе в Бердске начали ремонтировать в день открытия дачного сезона 17 апреля 2021. Смотрите видео
    2:27:38 4/17/2021
    Дорогу к дачам на водозаборе в Бердске начали ремонтировать в день открытия дачного сезона 17 апреля 2021. Смотрите видео
    Сильнейшая магнитная буря мая 2021: точная дата и как себя уберечь
    2:20:19 4/17/2021
    Сильнейшая магнитная буря мая 2021: точная дата и как себя уберечь
    Экстремальный наряд Алсу раскритиковали поклонники
    2:05:17 4/17/2021
    Экстремальный наряд Алсу раскритиковали поклонники
    Депутат-педофил снял 12-летнюю путану: Видео задержания опубликовал СК
    1:34:01 4/17/2021
    Депутат-педофил снял 12-летнюю путану: Видео задержания опубликовал СК
    Какие фото и отметки запрещены в российском паспорте, рассказали в МВД
    12:55:24 4/17/2021
    Какие фото и отметки запрещены в российском паспорте, рассказали в МВД
    Бердск«Работа у них такая — обещать»: Жители Бердска напомнили власти, что та обещала и не исполнила
    12:35:00 4/17/2021
    «Работа у них такая — обещать»: Жители Бердска напомнили власти, что та обещала и не исполнила
    Неизвестный украл шлагбаум в центре Новосибирска: Полиция объявила в розыск вора
    12:00:46 4/17/2021
    Неизвестный украл шлагбаум в центре Новосибирска: Полиция объявила в розыск вора
    Истребитель Су-30СМ разбился во время тренировочного полета
    11:41:36 4/17/2021
    Истребитель Су-30СМ разбился во время тренировочного полета
    Построенный китайцами тоннель обнаружили в центре российского города
    11:25:01 4/17/2021
    Построенный китайцами тоннель обнаружили в центре российского города