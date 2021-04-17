Массовое ДТП: 9 авто столкнулись в Москве. Пробка растянулась на несколько километров

На юге Москвы столкнулись девять автомобилей. Авария произошла на Варшавском шоссе 17 апреля. Об этом сообщил в Telegram-канале столичный департамент транспорта.
"На Варшавском шоссе в районе дома 9 столкнулись девять автомобилей. Предварительно, без пострадавших. Три участника ДТП уже освободили проезжую часть самостоятельно", - отметили в ведомстве.
По данным департамента, движение в сторону центра столицы затруднено. Пробка растянулась на 3 км. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
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