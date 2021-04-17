Личность расстрелявшего 8 человек в почтовой компании FedEx установила полиция

Стрельба с убитыми произошла в Индианаполисе произошла утром 16 апреля. В здании компании FedEx погибли восемь человек. Несколько посетителей получили ранения, их госпитализировали. Стрелок покончил жизнь самоубийством.
По данным телеканала CNN, убивший и ранивший людей был экс-сотрудником почтовой компании. Это 19-летний Брэндон Хоул. Правоохранители отметили, что его мать сообщала ранее о желании сына свести счеты с жизнью "с помощью полицейского".
Мотивы трагического преступления сейчас устанавливает полиция.
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