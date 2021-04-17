Дикие утки атаковали дворы центра Новосибирска. Смотрите видео

Улицы Новосибирска стали привлекательными для диких пернатых. Как сообщает АСТ-54 во многих дворах многоэтажек в центре столицы Сибири заметили уток. Они плавают в лужах, образовавшихся во время паводка.
Уток и селезней заметили на территории лицея №200 на ул. Кропоткина, 265, у школы №11 на ул. Бориса Богаткова, 11, во дворе дома №58 на Зорге.
Очевидцы сняли видео и фото сближения природы и мегаполиса.
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