Православные обряды и традиции 2 мая на Пасху-2021: о чем нельзя забывать на Светлое Христово Воскресение

2 мая 2021 года православная церковь и все верующие люди будут отмечать самый величественный праздник- Светлое Христово Воскресение или Пасху.
К этому празднику готовятся особенно долго - Пасхе предшествует 48-днейвный Великий пост, который призван чтобы очистить душу от греха и приблизиться к Богу.
Этот большой праздник символизирует собой победу жизни над смертью, добра над злом. Иисус искупил грехи всего человеческого рода своей жертвой во имя Бога.
В Великую субботу все православные идут на вечернюю службу, после которой начинается Пасхальное торжественное богослужение. В полночь совершается крестный ход вокруг храма и все прихожане начинают поздравлять друг друга со словами "Христос Воскресе" - "Воистину Воскресе!".
Служба продолжается почти всю ночь - до рассвета и потом священники приступают к освящению куличей и крашеных яиц, которые прихожане принесли в храм. Затем люди расходятся по домам, накрывают пышные праздничные столы и начинают праздновать. Великий пост окончен и есть можно все. Считается, что блюд на столе должно быть не менее 12 - по количеству апостолов Иисуса.
Работать в этот день Библия не запрещает, но это не должна быть физически тяжелая и очень трудная работа. Это могут быть повседневные дела. без которых не обойтись. Или легкая работа в саду, которая приносит удовольствие и радость. Копать землю и что-то пересаживать, а также работать с инсектицидами не рекомендуется.
Ни в коем случае нельзя сегодня ругаться и ссориться, портить настроение себе и окружающим, злиться, ходить печальным и грустным.
Строго запрещается сегодня ходить на кладбище и устраивать поминки - это можно будет сделать на Радоницу 11 мая.
Нельзя в Пасху играть свадьбы и устраивать поминки. Запрещается сегодня выносить мусор.
Приметы на Пасху
Яркое солнце на Пасху обещает хороший урожай, а дождь говорит о хорошем урожае ржи.
Если на Пасху пошел дождь - то и вся весна такой будет.
Если на Пасху мороз - лето будет долгим и очень теплым.
Чем богаче накрыт ваш стол, тем больше удачи будет в этом году.
Скорлупу от крашеных яиц закопать на участке - к хорошему урожаю.