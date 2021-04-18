Православные обряды и традиции 2 мая на Пасху-2021: о чем нельзя забывать на Светлое Христово Воскресение
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Православные обряды и традиции 2 мая на Пасху-2021: о чем нельзя забывать на Светлое Христово Воскресение

4:20:034/18/2021Фото: pixabay
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К этому празднику готовятся особенно долго - Пасхе предшествует 48-днейвный Великий пост, который призван чтобы очистить душу от греха и приблизиться к Богу. 

пасхальные яйца
Пасха давно уже стала не просто церковным, религиозным, но и любимым народным праздником

2 мая 2021 года православная церковь и все верующие люди будут отмечать самый величественный праздник- Светлое Христово Воскресение или Пасху.

К этому празднику готовятся особенно долго - Пасхе предшествует 48-днейвный Великий пост, который призван чтобы очистить душу от греха и приблизиться к Богу.

Этот большой праздник символизирует собой победу жизни над смертью, добра над злом. Иисус искупил грехи всего человеческого рода своей жертвой во имя Бога.

 

 

В Великую субботу все православные идут на вечернюю службу, после которой начинается Пасхальное торжественное богослужение. В полночь совершается крестный ход вокруг храма и все прихожане начинают поздравлять друг друга со словами "Христос Воскресе" - "Воистину Воскресе!".

Служба продолжается почти всю ночь - до рассвета и потом священники приступают к освящению куличей и крашеных яиц, которые прихожане принесли в храм. Затем люди расходятся по домам, накрывают пышные праздничные столы и начинают праздновать. Великий пост окончен и есть можно все. Считается, что блюд на столе должно быть не менее 12 - по количеству апостолов Иисуса.

Работать в этот день Библия не запрещает, но это не должна быть физически тяжелая и очень трудная работа. Это могут быть повседневные дела. без которых не обойтись. Или легкая работа в саду, которая приносит  удовольствие и радость. Копать землю и что-то пересаживать, а также работать с инсектицидами не рекомендуется.

Ни в коем случае нельзя сегодня ругаться и ссориться, портить настроение себе и окружающим, злиться, ходить печальным и грустным.

Строго запрещается сегодня ходить на кладбище и устраивать поминки - это можно будет сделать на Радоницу 11 мая.

Нельзя в Пасху играть свадьбы и устраивать поминки. Запрещается сегодня выносить мусор.

 

 

Приметы на Пасху

Яркое солнце на Пасху обещает хороший урожай, а дождь говорит о хорошем урожае ржи.

Если на Пасху пошел дождь - то и вся весна такой будет.

Если на Пасху мороз - лето будет долгим и очень теплым.

Чем богаче накрыт ваш стол, тем больше удачи будет в этом году.

Скорлупу от крашеных яиц закопать на участке - к хорошему урожаю.

 

 

 

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