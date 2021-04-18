Народные приметы на Чистый четверг 2021: обязательно стоит обратить внимание 29 апреля именно на это

29 апреля 2021 года у православных отмечается Чистый четверг.
Этот день весь посвящается уборке в доме, приготовлению пасхальных куличей и окрашиванию яиц. Хозяйки в Чистый четверг могут приготовить обрядовую защитную Четверговую соль. Она сохраняет свою силу весь будущий год и больше ни в один из дней всего года ее готовить нельзя.
Помимо православных традиций в этот день существуют еще и народные приметы. на которые обязательно стоит обратить внимание.
Рождение или смерть на Чистый Четверг
Те дети, которые рождены в Чистый четверг всегда обладают веселым нравом и никогда не грустят. Они словно солнышко всегда - родители всегда очень рады таким деткам. В этот день обязательно купали детей.
Умереть в Чистый четверг тоже считается знаком милости Божьей. Особенно если человек жил по заповедям Божьим. соблюдал, как мог, все посты, никого не обижал - ему все воздастся. Священники против всяческих суеверий на этот счет и говорят, что в этом ничего особого нет - важно поминать умерших.
Свадьба
Не рекомендуется в этот день устраивать свадьбы и празднования по этому поводу, поскольку идет Великий пост. нужно перенести свадьбу на другое время, тем более, что скоро Пасха - после нее можно и погулять.
Кто ослушается - считается, что будут жить несчастливо.
Четверговая соль
Только в этот день - единственный в году можно готовить Четверговую соль. Это очень сильная защита вашего дома и вашего здоровья. В Чистый четверг ее приготовление наполняет ее особым энергетическим потенциалом, который сохраняется на протяжении всего года.
Когда мыться?
В Чистый четверг вспоминают события Тайной вечери. когда Иисус омыл ноги всем свои ученикам, показав пример смирения и как нужно относиться к ближнему. Поэтому в Чистый четверг всем нужно обязательно помыться, а первое умывание провести до восхода солнца.
Можно в ночь со среды на четверг вынести на улицу мыло и мыться в четверг именно им - это подарит здоровье и силы.
Чтобы деньги водились
Для этого принято в Чистый четверг пересчитать все-все деньги в доме утром, днем и вечером.
В ведро положить монетку и этой водой помыть все двери, окна и пол.
Приметы о погоде
Если в Чистый четверг идет дождь - плохая погода сохранится до самого лета.
Если пошел снег - лето будет жарким.
Облака на небе обещают хороший урожай.
Какой сегодня день - такая и будет вся весна.
Что нельзя делать в Чистый четверг?
Выливать воду в канализацию - лучше ее вылить на улицу.
Нельзя заниматься рукоделием.
Нельзя оставлять стирку и уборку не законченными.
В этот день нужно раздать все долги.
Обязательно постричь волосы или подровнять, остричь ногти.
Нельзя плакать, ссориться и ругаться.