Что можно кушать мусульманам по выходным дням в пост на Рамадан с 13 апреля по 12 мая 2021 года
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Что можно кушать мусульманам по выходным дням в пост на Рамадан с 13 апреля по 12 мая 2021 года

2:20:224/18/2021Фото: pixabay
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На ифтар сначала можно выпить воды и съесть  несколько фиников, затем помолиться и приступить к основной трапезе, так организм легче адаптируется к разговению и не перегружается.

блюдо, еда
Пост направлен на осмысление и духовное очищение
Сюжет: Обряды мусульман
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13 апреля у всех мусульман начался строги пост и праздник - Рамадан. Продлится в 2021 году он 30 дней, согласно лунного календаря. Окончание поста - вечер 12 мая после захода солнца. 

Цель поста - телесное и духовное очищение и приближение к Богу.

Правила поста Рамадан

Пост Рамадан четко предписывает, как нужно себя вести. Он делится на два периода - дневное и ночное время суток. Дневное время начинается с восхода солнца и заканчивается его заходом. Время четко определяется по лунному календарю, на свои визуальные восприятия никто не надеется - соблюдать пост нужно до минуты. К этому мусульмане относятся очень строго.

Все запреты поста распространяются только на дневное время суток. Запрещено есть, пить (даже воду), вступать в интимную близость, курить и вдыхать дым для удовольствия, злиться, ругаться, обижать кого-бы то ни было, отказывать в помощи бедным и нуждающимся. Запрещено нарушать правила поста.

 

Держать пост должен каждый мусульманин, если он: достиг совершеннолетия (у мусульман совершеннолетие начинается с с момента полового созревания), здоров, понимает смысл своих действий (не страдающих психическими заболеваниями).

Не постятся беременные и кормящие женщины, женщины в период критических дней прерывают пост, но потом пропущенные дни все равно постятся, больные люди, немощные люди, путешественники вдали от дома (но они тоже потом должны пост отработать), маленькие дети.

 

Правила приема пищи в Рамадан

В Рамадан едят два раза - перед восходом солнца (сухур) и после захода солнца (ифтар)

 

Рекомендовано вечером проводить разговение правильное - сразу не приступать к основному приему пищи, а начинать его медленно. Сначала можно выпить воды и съесть  несколько фиников, затем помолиться и приступить к основной трапезе, так организм легче адаптируется к разговению и не перегружается.

В оба приема пищи рекомендуется ограничить продукты. которые вызывают жажду(все соленое, очень сладкое, жирное), есть больше овощей и фруктов. Рекомендуется отказаться от кофе - он тоже вызывает жажду. Рекомендуется совсем отказаться об быстрых углеводов и продуктов быстрого приготовления. Быстрые углеводы быстро насыщают организм, но после них совсем скоро снова захочется есть. А продукты быстрого приготовления содержат в себе слишком много добавок, провоцирующих аппетит и жажду. Переедать нельзя.

Ограничений нет ни какие продукты, как у православных запрещены продукты животного происхождения, но все равно рекомендуют подстроить свое питание таким образом, чтобы организму не было тяжело переваривать пищу и чтобы дневное время суток проходило как можно с меньшим стрессом для организма.

 

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