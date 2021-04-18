Сколько новых заразившихся коронавирусом выявили в Бердске за сутки на 18 апреля, стало известно

Бердский оперативный штаб утром 18 апреля сообщил новую информацию о ситуации с коронавирусом в городе.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", за последние сутки среди бердчан выявили двух новых заболевших. Таким образом, общая численность заразившихся в Бердске коронавирусом за все время пандемии достигла 1675.
Вместе с тем, выписаны после выздоровления 1582 человека.
Под медицинским наблюдением на воскресенье находятся 66 жителей Бердска. Тесты на коронавирусную инфекцию за последние 24 часа не брали, отметили в оперштабе.
Последние дни заметно снижение числа вновь заразившихся в Бердске - суточный прирост не превышает 2.
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