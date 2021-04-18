Сколько новых заразившихся коронавирусом выявили в Бердске за сутки на 18 апреля, стало известно
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Сколько новых заразившихся коронавирусом выявили в Бердске за сутки на 18 апреля, стало известно

11:03:054/18/2021Фото: Nso.ru
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Под медицинским наблюдением на воскресенье находятся 66 жителей Бердска. Тесты на коронавирусную инфекцию за последние 24 часа не брали.

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Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Бердский оперативный штаб утром 18 апреля сообщил новую информацию о ситуации с коронавирусом в городе.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", за последние сутки среди бердчан выявили двух новых заболевших. Таким образом, общая численность заразившихся в Бердске коронавирусом за все время пандемии достигла 1675.

Вместе с тем, выписаны после выздоровления 1582 человека.

Под медицинским наблюдением на воскресенье находятся 66 жителей Бердска. Тесты на коронавирусную инфекцию за последние 24 часа не брали, отметили в оперштабе.

Последние дни заметно снижение числа вновь заразившихся в Бердске - суточный прирост не превышает 2.

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