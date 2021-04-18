На льдине унесло женщину во время прогулки
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На льдине унесло женщину во время прогулки

3:56:424/18/2021Фото: flickr
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Несколько бригад оперативных служб выехали на место для спасения жительницы Томска.

Унесенную на льдине женщину спасатели доставили в больницу

Вечером 17 апреля в Томске в районе Лагерного сада вдоль реки прогуливалась женщина. Как позже стало известно, она переходила с одной льдины на другую.

Ранее, 15 апреля река Томь вскрылась и на ней начался ледоход. Женщина вступила на одну из льдин, которая тут же оторвалась от берега.

Несколько бригад оперативных служб выехали на место для спасения женщины. На берег ей помогли выбраться спасатели Томской областной поисково-спасательной службы при помощи надувного устройства. Сотрудники второй пожарно-спасательной части оказывали им помощь в возвращении пострадавшей на берег.

После спасенную доставили в медицинское учреждение, где ей поставили предварительный диагноз — переохлаждение. Спасатели предупреждают жителей и рекомендуют не подходить к рекам во время ледохода.

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переохлаждениельдинаспасение женщины
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