На льдине унесло женщину во время прогулки

Вечером 17 апреля в Томске в районе Лагерного сада вдоль реки прогуливалась женщина. Как позже стало известно, она переходила с одной льдины на другую.
Ранее, 15 апреля река Томь вскрылась и на ней начался ледоход. Женщина вступила на одну из льдин, которая тут же оторвалась от берега.
Несколько бригад оперативных служб выехали на место для спасения женщины. На берег ей помогли выбраться спасатели Томской областной поисково-спасательной службы при помощи надувного устройства. Сотрудники второй пожарно-спасательной части оказывали им помощь в возвращении пострадавшей на берег.
После спасенную доставили в медицинское учреждение, где ей поставили предварительный диагноз — переохлаждение. Спасатели предупреждают жителей и рекомендуют не подходить к рекам во время ледохода.
Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram. Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru. Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.