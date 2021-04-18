Мертвым нашли пропавшего 6-летнего мальчика под Новосибирском: Тело достали из реки
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Мертвым нашли пропавшего 6-летнего мальчика под Новосибирском: Тело достали из реки

1:41:554/18/2021
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Несколько дней ребенка искали в том числе водолазы. СК возбудил головное дело. Прокуратура начала проверку бездействия власти.

Место, где последний раз видели ребенка живым

Пропавшего в городе Оби 6-летнего ребенка нашли мертвым. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщили в управлении СКР по Новосибирской области.

-Тело 6-летнего мальчика только что было обнаружено в реке в ходе поисковых мероприятий, - рассказал старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Михаил Третьяков.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ребенок пропал в Оби 15 апреля.  Дети гуляли возле реки, около 18 часов стали расходится. Один мальчик пошел с велосипедом за мячом, который находился у воды.

- Родственники ребенка забили тревогу после того, как он не вернулся домой. В ходе начатых ими с другими гражданами поисковых мероприятий был обнаружен велосипед ребенка у реки. О происшествии было сообщено в правоохранительные органы, - сообщали ранее в СК, отметив, что возбуждено уголовное дело. - В настоящее время исследован берег реки и ее русло в районе исчезновения ребенка, произведен осмотр места происшествия.

По данным местных жителей, мальчика могло засосать в коллектор. Момент падения ребенка в воду неподалеку от коллектора видели другие дети.

Прокуратура Новосибирской области начала проверку по факту исчезновения мальчика. Надзорный орган планирует выяснить, есть ли в это вина местной власти.


 

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