Власть Бердска заплатит 750 тыс. рублей за 8 клумб: Где разобьют цветники до 15 июля 2021

Апрельский аукцион на разбивку цветников и газонов по всей территории Бердска не состоялся, поскольку на торги была подана всего одна заявка. Единственный участник аукциона и назван победителем, с которым бердская власть и заключила договор на посадку цветов на городских клумбах. Компании «Бердскстройпроект» за это городской бюджет заплатит 750 тыс. рублей. Заказчиком работ выступает Центр муниципальных услуг.
Всего в Бердске 8 больших клумб, расположенных в разных районах города. Две из них находятся возле бывшего поста ГИБДД. Одна «цветет» на первом кольце на въезде в Бердск на ул. Первомайской. Площадь газона здесь составляет 200 кв. метров. Другая — на втором кольце площадью травяного покрова 50 квадратов. Здесь установят 7 кашпо.
Третья клумба находится на следующем въезде в Бердск с трассы Р-256 — на перекрестке улиц Вокзальной и Горького (площадь газона 1050 кв. метров). Возле дома №2 на ул. Горького есть еще один участок, где каждый год высаживают цветы. Эта клумба гораздо меньше — 42 квадрата. Довольно большую клумбу разбивают на пересечение трех улиц — Вокзальной, Ленина и Спортивной. Площадь газона здесь составляет 2825 кв. метров.
Следующий цветник разобьют в парке Победы на 152 квадратных метрах (площадь газона — 280 кв. м). На перекрестке Красной Сибири и Павлова зацветет небольшая клумба — на 20 квадратах (площадь газона 100 м.). В Микрорайоне будет еще один цветник — на 200-метровом газоне на ул. Боровой. Здесь площадь клумбы составит 50 кв. метров.
Согласно аукционной документации подрядчику нужно будет разбить цветники по всему городу на площади 819 кв. метров на газонной территории в 4775 квадратов.
Садовники должна облагородить городские клумбы до 15 июля 2021 года. Но предварительно, до 5 мая, они разработают по два эскиза на оформление каждого цветника однолетними растениями. До 18 июня предстоит перекопать землю, убрать сорняки, добавить грунт, внести удобрения, нанести рисунок на участок и собрать мусор.
Первые цветы посадят к 9 мая в парке Победы. Здесь планируют высадить 500 растений. На одном квадратном метре должно появиться не менее 25 «кустов» цветущей герани. В зависимости от погоды необходимо предусмотреть укрытие от заморозков.
Всего предполагается высадить на городских клумбах с 15 по 20 июня 2021 года 16 025 цветков, в том числе: 4200 тагетесов, 10 200 штук петунии, 1000 шт сильвии, 500 кохии. Кроме того, посадят газонную траву, отремонтируют рокарии, подсыпят щебнем и поменяют ограничительный бордюр.
Подрядчик обязан содержать клумбы с 21 июня по 15 июля, пока цветы не укоренятся: поливать цветники, кашпо и газоны, по мере надобности рыхлить почву и убирать сорняки. В случае, если цветы не приживутся, на их месте нужно посадить новые. Кошение травы на газонах до высоты не более 6 см - тоже обязанность подрядчика.
В документах закупки указаны требования к каждому сорту цветов и семенам газонной травы. Предполагается, что уже через две недели после высадки заказчик должен убиться в том, что цветы прижились, а газон зеленеет, проверить состояние клумб. И только после этого Центр муниципальных услуг заплатит подрядчику 750 тыс. рублей.
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