Столото: проверить билет тиража 1384 "Русского лото" от 18 апреля 2021 года
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Столото: проверить билет тиража 1384 "Русского лото" от 18 апреля 2021 года

2:24:004/18/2021Фото: Pixabay
0

Посмотрите результаты тиража № 1384 лотереи «Русское лото».

лото
Розыгрыш состоялся 18 апреля 2021 года


На сайте «Столото» вы можете проверить результаты розыгрыша по номеру билета. Кроме того, вы сможете посмотреть запись трансляции розыгрыша тиража № 1384 «Русское лото» от 18.04.2021 и узнать, как получить выигрыш.

Невыпавшие числа. Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!


  • 13

  • 39




Тур Порядок выпадения чисел Выигравших билетов Выигрыш, ₽
1 19737102093063 5 84 000
2 24698714124406520859257034073290674028331850654135034579763153 1 600 000 или Загородный дом
3 364210484782776466226051555754612068862946830575 1 600 000 или Загородный дом
4 84 4 450 000
5 56 2 10 000
6 38 6 10 000
7 81 10 10 000
8 23 17 10 000
9 43 20 10 000
10 26 53 10 000
11 89 112 5000
12 21 114 5000
13 11 369 5000
14 74 518 1000
15 17 1000 1000
16 01 1352 1000
17 37 2272 500
18 88 4007 500
19 15 6886 500
20 04 8822 200
21 27 13 268 200
22 62 20 056 150
23 85 34 339 150
24 16 54 104 125
25 80 74 679 125
26 72 128 535 100
27 78 177 363 100
28 58 267 313 100
29 49 399 978 100
Число билетов, принявших участие в розыгрыше: 2 694 234 Призовой фонд тиража: 134 711 700 ₽ Выигрыши выплачиваются с 18.04.2021 до 12.01.2024

Видеотрансляция тиража № 1384

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итогиРусское лотоСтолотопроверить билеттираж 1384
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