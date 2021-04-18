Столото: проверить билет тиража 1384 "Русского лото" от 18 апреля 2021 года

На сайте «Столото» вы можете проверить результаты розыгрыша по номеру билета. Кроме того, вы сможете посмотреть запись трансляции розыгрыша тиража № 1384 «Русское лото» от 18.04.2021 и узнать, как получить выигрыш.
Невыпавшие числа. Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
- 13
- 39
|Тур
|Порядок выпадения чисел
|Выигравших билетов
|Выигрыш, ₽
|1
|19737102093063
|5
|84 000
|2
|24698714124406520859257034073290674028331850654135034579763153
|1
|600 000 или Загородный дом
|3
|364210484782776466226051555754612068862946830575
|1
|600 000 или Загородный дом
|4
|84
|4
|450 000
|5
|56
|2
|10 000
|6
|38
|6
|10 000
|7
|81
|10
|10 000
|8
|23
|17
|10 000
|9
|43
|20
|10 000
|10
|26
|53
|10 000
|11
|89
|112
|5000
|12
|21
|114
|5000
|13
|11
|369
|5000
|14
|74
|518
|1000
|15
|17
|1000
|1000
|16
|01
|1352
|1000
|17
|37
|2272
|500
|18
|88
|4007
|500
|19
|15
|6886
|500
|20
|04
|8822
|200
|21
|27
|13 268
|200
|22
|62
|20 056
|150
|23
|85
|34 339
|150
|24
|16
|54 104
|125
|25
|80
|74 679
|125
|26
|72
|128 535
|100
|27
|78
|177 363
|100
|28
|58
|267 313
|100
|29
|49
|399 978
|100