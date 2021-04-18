Столото: проверить билет тиража 438 "Жилищной лотереи" от 18 апреля 2021 года

На сайте «Столото» вы можете проверить результаты розыгрыша по номеру билета. Кроме того, вы сможете посмотреть запись трансляции розыгрыша тиража № 438 «Жилищная лотерея» от 18.04.2021 и узнать, как получить выигрыш.
|Тур
|Порядок выпадения чисел
|Выигравших билетов
|Выигрыш, ₽
|1
|67, 21, 75, 77, 15, 61, 17, 14, 11, 13, 28, 71, 55
|25
|8400
|2
|64, 51, 48, 25, 76, 38, 07, 31, 73, 37, 89, 65, 01, 19, 05, 16, 08, 36, 52, 63, 90, 74, 32, 30, 41, 26, 24, 54
|1
|1 600 000 или Квартира
|3
|20, 34, 33, 87, 81, 03, 80, 18, 66, 60, 40, 88, 83, 12, 09, 06, 42, 53, 23, 70, 39, 82, 22
|1
|1 600 000 или Квартира
|4
|29, 85, 57
|2
|1 600 000 или Квартира
|5
|56
|11
|872 727
|6
|72
|9
|2000
|7
|04
|15
|1500
|8
|47
|50
|1000
|9
|58
|54
|700
|10
|62
|110
|500
|11
|68
|167
|400
|12
|02
|226
|163
|13
|59
|389
|162
|14
|45
|1110
|160
|15
|50
|1106
|159
|16
|44
|2766
|145
|17
|69
|3078
|134
|18
|79
|5324
|129
|19
|46
|9845
|119
|20
|27
|12 592
|118
|21
|49
|21 561
|103
|22
|86
|33 295
|102
|23
|10
|46 209
|100
Невыпавшие числа: 35, 43, 78, 84
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 18.04.2021 до 12.01.2024
|Число билетов, принявших участие в розыгрыше
|700 341
|Призовой фонд тиража, руб.
|35 017 050