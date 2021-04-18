Столото: проверить билет тиража 438 "Жилищной лотереи" от 18 апреля 2021 года
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Столото: проверить билет тиража 438 "Жилищной лотереи" от 18 апреля 2021 года

2:25:254/18/2021Фото: Pixabay
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Посмотрите результаты тиража № 438 лотереи «Жилищная лотерея».

лото
Розыгрыш от столото прошел 18 апреля 2021 года


На сайте «Столото» вы можете проверить результаты розыгрыша по номеру билета. Кроме того, вы сможете посмотреть запись трансляции розыгрыша тиража № 438 «Жилищная лотерея» от 18.04.2021 и узнать, как получить выигрыш.























































































































































Тур Порядок выпадения чисел Выигравших билетов Выигрыш, ₽
1 67, 21, 75, 77, 15, 61, 17, 14, 11, 13, 28, 71, 55 25 8400
2 64, 51, 48, 25, 76, 38, 07, 31, 73, 37, 89, 65, 01, 19, 05, 16, 08, 36, 52, 63, 90, 74, 32, 30, 41, 26, 24, 54 1 1 600 000 или Квартира
3 20, 34, 33, 87, 81, 03, 80, 18, 66, 60, 40, 88, 83, 12, 09, 06, 42, 53, 23, 70, 39, 82, 22 1 1 600 000 или Квартира
4 29, 85, 57 2 1 600 000 или Квартира
5 56 11 872 727
6 72 9 2000
7 04 15 1500
8 47 50 1000
9 58 54 700
10 62 110 500
11 68 167 400
12 02 226 163
13 59 389 162
14 45 1110 160
15 50 1106 159
16 44 2766 145
17 69 3078 134
18 79 5324 129
19 46 9845 119
20 27 12 592 118
21 49 21 561 103
22 86 33 295 102
23 10 46 209 100


Невыпавшие числа: 35, 43, 78, 84

Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!

Выигрыши выплачиваются с 18.04.2021 до 12.01.2024

















Число билетов, принявших участие в розыгрыше 700 341
Призовой фонд тиража, руб. 35 017 050




Видеотрансляция тиража № 438




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итогиСтолотопроверить билетжилищная лотереятираж 438
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