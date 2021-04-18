Мусор из леса, что привезли камазы, увезли от нефтебазы
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
18.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Мусор из леса, что привезли камазы, увезли от нефтебазы

2:37:104/18/2021
0

Администрация города оперативно отреагировала.

Камазы вывозили строительный мусор в лес

Вывоз строительного мусора с территории нефтебазы. Администрация города оперативно отреагировала. Фото прилагаю. Живу рядом и гуляю с дочерью.

От редакции: Евгений Павлович, вы забыли выслать фотки - пришлите или так же в ССН или на ящик bkurer@mail.ru

Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
мусор в лесу
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А найдут, кто вывез?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Столото: проверить билет тиража 438 "Жилищной лотереи" от 18 апреля 2021 года
    2:25:25 4/18/2021
    Столото: проверить билет тиража 438 "Жилищной лотереи" от 18 апреля 2021 года
    Столото: проверить билет тиража 1384 "Русского лото" от 18 апреля 2021 года
    2:24:00 4/18/2021
    Столото: проверить билет тиража 1384 "Русского лото" от 18 апреля 2021 года
    Что можно кушать мусульманам по выходным дням в пост на Рамадан с 13 апреля по 12 мая 2021 года
    2:20:22 4/18/2021
    Что можно кушать мусульманам по выходным дням в пост на Рамадан с 13 апреля по 12 мая 2021 года
    БердскВласть Бердска заплатит 750 тыс. рублей за 8 клумб: Где разобьют цветники до 15 июля 2021
    2:05:57 4/18/2021
    Власть Бердска заплатит 750 тыс. рублей за 8 клумб: Где разобьют цветники до 15 июля 2021
    Мертвым нашли пропавшего 6-летнего мальчика под Новосибирском: Тело достали из реки
    1:41:55 4/18/2021
    Мертвым нашли пропавшего 6-летнего мальчика под Новосибирском: Тело достали из реки
    Немцы платят 1000 евро за тур с прививкой "Спутником V" в Москву
    1:26:57 4/18/2021
    Немцы платят 1000 евро за тур с прививкой "Спутником V" в Москву
    Бессрочный масочный режим поддерживают 15% жителей Новосибирска
    1:01:16 4/18/2021
    Бессрочный масочный режим поддерживают 15% жителей Новосибирска
    Труп утонувшего в грязи мужчины достали из ямы: Его засосало под плиту. Смотрите видео
    12:15:54 4/18/2021
    Труп утонувшего в грязи мужчины достали из ямы: Его засосало под плиту. Смотрите видео
    Google показал изменение Земли за 37 лет: Вы удивитесь
    11:49:12 4/18/2021
    Google показал изменение Земли за 37 лет: Вы удивитесь
    Бердск"Шоколадную страну" замкнуло в Бердске: Экстренные службы срочно выехали на пожар
    11:29:06 4/18/2021
    "Шоколадную страну" замкнуло в Бердске: Экстренные службы срочно выехали на пожар