Подробности обнаружения трупа 6-летнего мальчика в реке Власихе под Новосибирском рассказали в СК
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Подробности обнаружения трупа 6-летнего мальчика в реке Власихе под Новосибирском рассказали в СК

2:48:434/18/2021,Анастасия СолодковаФото: vk.com
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По факту утопления ребенка СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Прокуратура проверяет исполнение законодательства о защите и охране прав ребенка, соблюдение мер безопасности при эксплуатации дамбы.

Тело ребенка нашли в 70 метрах от места, где его видели последний раз

В Новосибирской области 18 апреля в ходе поиска в реке обнаружено тело 6-летнего мальчика, пропавшего три дня назад, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". В Следственном комитете рассказали подробности обнаружения ребенка.

Как рассказали в ведомстве, поиски велись совместно с полицией, сотрудниками МЧС, волонтерами и жителями города Оби.

-В последние дни уровень реки Власихи стал снижаться. В ходе повторного изучения водоема на расстоянии 70 метров от места, где в последний раз видели мальчика, на прибрежной части, где снизился уровень воды, группой волонтеров и местных жителей обнаружено тело 6-летнего мальчика, - рассказали подробности в региональном управлении СК.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", следственный отдел по Оби по факту утопления в реке Власиха 6-летнего ребенка возбудил уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Следователь установил, что мальчик 15 апреля в компании сверстников гулял на улице в городе Оби. Около 18 часов дети стали расходится, ребенок пошел за мячом, который находился у реки зашел в водоем и утонул.

-Сейчас следователем и криминалистом осуществляется осмотр места обнаружения ребенка, планируется осмотр потерпевшего с участием судебно-медицинского эксперта. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет установлена причина смерти ребенка, - уточнили в СК.

Вместе с этим прокуратура Оби начала проверку в связи с происшествием на так называемой дамбе - части дороги, под которой проходят трубы для стока воды.

- Прокуратура проверит исполнение законодательства о защите и охране прав ребенка, соблюдение мер безопасности при эксплуатации сооружения, оценит действия ответственных за его содержание должностных лиц. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, - отметили в областной прокуратуре.

В региональном управлении Следственного комитета, кроме того, высказали благодарность жителям Оби за содействие.

-Огромное спасибо волонтерам и всем местным жителям, которые во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов проделали огромную работу с начала и до завершения поисковых мероприятий, - сказал "Курьер. Среда. Бердск" официальный представитель ведомства Михаил Третьяков.

 

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