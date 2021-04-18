Видео с места гибели пяти подростков в страшном ДТП с Hyunday попало в Сеть. Названы имена тпогибших

18 апреля в Новочеркасске Ростовской области в Машиностроительном переулке рано утром произошло страшное ДТП. Машина Hyunday, в которой находились шесть подростков, на полном ходу врезалась в дерево.
За рулем автомобиля находился 14-летний мальчик, все его пассажиры были приблизительно такого же возраста - 13-15 лет.
В результате автокатастрофы пятеро из них погибли на месте, одного успели доставить в больницу в крайне тяжелом состоянии. Сейчас он находится в реанимации.
Причины ДТП выясняют правоохранители.
На видео с места ДТП с массовой гибелью детей - автомобиль всмятку, от него осталась только груда железа.
Сидевшему за рулем мальчику исполнилось 14 лет в пятницу, а в ночь на воскресенье, по предварительным данным, они продолжали отмечать день рождения. Как выяснилось, в момент страшной аварии в иномарке находились трое мальчиков и две девочки.
РЕН ТВ опубликовал список находившихся в машине
Илья Е. (14 лет, водитель, погиб);
Алина В. (14 лет, пассажирка, погибла);
Никита Л. (13 лет, пассажир, погиб);
Мелек М. (15 лет, пассажир, погиб);
Ольга Г. (15 лет, пассажирка, погибла);
Максим С. (15 лет, пассажир, пострадал).
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