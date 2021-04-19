С Днем донора - 20 апреля: благодарственные открытки и "спасибо" в поздравлениях
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

С Днем донора - 20 апреля: благодарственные открытки и "спасибо" в поздравлениях

11:20:224/19/2021Фото: 100cards
0

Самые душевные открытки и слова поздравления на Национальный день донора в России 20 апреля.

С Днем донора - 20 апреля 2021 года
С Днем донора - 20 апреля 2021 года

Ежегодно в России чествуют тех, кто делится ценным ресурсом - своей кровью - для тех, кому это спасет жизни.

День донора отмечают 20 апреля в России.

Это праздник появился в эту дату потому, что очень давно, еще в 1832 году любящий супруг помог выжить своей супруге, которая едва не умерла в родах. Это было первое успешное переливание крови, спасшее жизнь и маме и ее ребенку.

Доноры дают второй шанс тем, кто может умереть без переливания. Поздравьте своих героев с этим праздником!

С Днем донора - 20 апреля 2021 года
С Днем донора - 20 апреля 2021 года

Каждый, кто кровью готов поделиться,
Чьей-нибудь жизни поможет продлиться,
День донора будет сегодня для вас —
Помощи руку подайте сейчас...

Если есть шанс — так поможем друг другу!
Пусть свежая кровь побежит в центрифугу,
Надежду кому-то подарим мгновенно,
Ведь жизнь человека — одна, и бесценна.

С Днем донора - 20 апреля 2021 года
С Днем донора - 20 апреля 2021 года

Доноров сегодня славим,
Тех, кто каплю крови дал.
Гуманнейшие это люди,
Они достойны всех похвал.

Спасибо скажем им за жизни,
Что кровью ценною спасли.
Желаем им здоровья, силы,
Чтоб дальше миссию несли.

С Днем донора - 20 апреля 2021 года
С Днем донора - 20 апреля 2021 года

Тех, кто донором гордо зовется,
Мы поздравить сегодня хотим!
Пусть добро к вам сторицей вернется,
А печаль растворится, как дым!

Ваша кровь — это жизнь для другого,
Это множество солнечных дней!
Подарили вы блага так много,
Разве есть что-то в мире ценней?

Источник: pozdravok.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "ВКонтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
стихисмспоздравленияпраздникиоткрыткидень донора
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Среди ваших близких есть почетные доноры?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    С Днем донора - 20 апреля: благодарственные открытки и "спасибо" в поздравлениях
    11:20:22 4/19/2021
    С Днем донора - 20 апреля: благодарственные открытки и "спасибо" в поздравлениях
    Бойцовская собака напала на мать с ребенком и чуть не загрызла пса. Смотрите видео
    11:05:42 4/19/2021
    Бойцовская собака напала на мать с ребенком и чуть не загрызла пса. Смотрите видео
    Marussia Motors арестовали за долги в 400 тыс. рублей: Возрождающим бренд нечем платить за аренду помещения в Новосибирске
    10:36:00 4/19/2021
    Marussia Motors арестовали за долги в 400 тыс. рублей: Возрождающим бренд нечем платить за аренду помещения в Новосибирске
    Подробный гороскоп Павла Глобы на май 2021 года для всех знаков зодиака
    10:20:45 4/19/2021
    Подробный гороскоп Павла Глобы на май 2021 года для всех знаков зодиака
    На призывы из-за рубежа лечить Навального ответил Кремль: Не ваше дело
    10:14:33 4/19/2021
    На призывы из-за рубежа лечить Навального ответил Кремль: Не ваше дело
    Общегородской траур объявили в связи с гибелью в ДТП пяти подростков в Новочеркасске
    9:53:11 4/19/2021
    Общегородской траур объявили в связи с гибелью в ДТП пяти подростков в Новочеркасске
    Отец убил годовалого и 2-летнего сыновей, а потом покончил с собой. Смотрите видео
    9:40:09 4/19/2021
    Отец убил годовалого и 2-летнего сыновей, а потом покончил с собой. Смотрите видео
    БердскЗадолжавшие 90 млн рублей управляющие компании Бердска пощадил КБУ
    9:12:21 4/19/2021
    Задолжавшие 90 млн рублей управляющие компании Бердска пощадил КБУ
    Автобус переехал поскользнувшегося пешехода в Новосибирской области: Он не выжил
    8:43:38 4/19/2021
    Автобус переехал поскользнувшегося пешехода в Новосибирской области: Он не выжил
    МВД призывает не ходить на акции в поддержку Навального 21 апреля 2021
    8:26:48 4/19/2021
    МВД призывает не ходить на акции в поддержку Навального 21 апреля 2021