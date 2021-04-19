С Днем донора - 20 апреля: благодарственные открытки и "спасибо" в поздравлениях

Ежегодно в России чествуют тех, кто делится ценным ресурсом - своей кровью - для тех, кому это спасет жизни.
День донора отмечают 20 апреля в России.
Это праздник появился в эту дату потому, что очень давно, еще в 1832 году любящий супруг помог выжить своей супруге, которая едва не умерла в родах. Это было первое успешное переливание крови, спасшее жизнь и маме и ее ребенку.
Доноры дают второй шанс тем, кто может умереть без переливания. Поздравьте своих героев с этим праздником!
Каждый, кто кровью готов поделиться,
Чьей-нибудь жизни поможет продлиться,
День донора будет сегодня для вас —
Помощи руку подайте сейчас...
Если есть шанс — так поможем друг другу!
Пусть свежая кровь побежит в центрифугу,
Надежду кому-то подарим мгновенно,
Ведь жизнь человека — одна, и бесценна.
Доноров сегодня славим,
Тех, кто каплю крови дал.
Гуманнейшие это люди,
Они достойны всех похвал.
Спасибо скажем им за жизни,
Что кровью ценною спасли.
Желаем им здоровья, силы,
Чтоб дальше миссию несли.
Тех, кто донором гордо зовется,
Мы поздравить сегодня хотим!
Пусть добро к вам сторицей вернется,
А печаль растворится, как дым!
Ваша кровь — это жизнь для другого,
Это множество солнечных дней!
Подарили вы блага так много,
Разве есть что-то в мире ценней?
Источник: pozdravok.ru