12 мая – великий праздник Ураза-байрам 2021: как его провести согласно Корану и можно ли работать?
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12 мая – великий праздник Ураза-байрам 2021: как его провести согласно Корану и можно ли работать?

2:20:144/19/2021Фото: pixabay
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Во время празднования этого большого праздника всегда очень много народа собирается у мечетей. Организуются массовые гуляния - этот праздник не принято отмечать в четырех стенах. 

Рамадан
Большому празднику предшествует 30-дневный пост
Сюжет: Обряды мусульман
Что можно кушать мусульманам по выходным дням в пост на Рамадан с 13 апреля по 12 мая 2021 года

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С 13 апреля по 12 мая 2021 года у мусульман длится самый строгий и обязательный пост - Рамадан. Заканчивается он большим праздником - Ураза-байрамом. Этот праздник разговения еще называют Ид-аль-Фитр, и пройдет он 13 мая 2021 года, в четверг.

Во многих регионах этот день официально признан праздничным днем. Широко праздновать его будут в Адыгее, Башкортостане, Дагестане, Ингушетии, Чеченской республике, Карачаево-Черкесской республике, Карачаево-Балкарской республике, в Крыму и Татарстане.

Обычно этот праздник празднуется мусульманами три дня. Последний день поста Рамадан- 12 мая. Он заканчивается вечером с заходом солнца и последним ифтаром - вечерним приемом пищи.

Что готовят на Уразу?


На праздник разговения готовят самые вкусные и сытные блюда, среди которых обязательно есть сладкие десерты. Среди самых частых блюд - наваристые бульоны из баранины, вторые блюда с телятиной и бараниной, калорийные десерты, выпечка, кисели. морсы, компоты, кофе. Обычно главенствуют мясные блюда. Часто готовят плов. Но в каждой республике есть свои любимые национальные блюда. Алкоголь мусульманам запрещен не зависимо от поста и праздника.

Как мусульмане празднуют Ураза-Байрам?


Во время празднования этого большого праздника всегда очень много народа собирается у мечетей. Организуются массовые гуляния - этот праздник не принято отмечать в четырех стенах.

Люди организуют праздники у себя дома и в гостях - приглашают к себе и сами всегда ходят в гости с подарками, обязательно навещают старших родственников, выказывая им почет и уважение. Обязательно помогают малоимущим, кормят нищих, благотворительность в этот день становится обязательной. В качестве благотворительных дел - помощь финансовая, либо организация обеда для бедных.

Праздник принято встречать чистыми, в нарядной праздничной одежде, одевать самые лучшие наряды. Также в этот день принято посещать кладбища, поминать усопших.

 

 

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