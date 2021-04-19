"Мне страшно выходить из дома": Студент журфака НГУ с фиолетовыми волосами и длинными ногтями Владислав Гаврилин написал заявлению в полицию после избиения в Бердске
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"Мне страшно выходить из дома": Студент журфака НГУ с фиолетовыми волосами и длинными ногтями Владислав Гаврилин написал заявлению в полицию после избиения в Бердске

11:02:374/19/2021,Алина БуроваФото: Из социальных сетей
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Как утверждает потерпевший, избиение длилось не больше 30 секунд. Большинство ударов пришлись по голове.

У молодого человека гематомы на лице. в соцсетях он отличается своей неординарностью

Снял побои и написал заявление в полицию пострадавший от рук хулиганов Владислав Гаврилин в Бердске.

Напомним, что 15 апреля двое неизвестных напали на студента факультета журналистики НГУ Владислава Гаврилина в Бердске. Инцидент произошел, когда молодой человек отправился в магазин за лавашем. Студент пытался обороняться и достал перцовый баллончик, но растерялся и умудрился им попасть на себя. Парня ударили несколько раз по лицу, сломали ему ноготь, повредили ухо и вырвали пирсинг. После избиения хулиганы скрылись. Сейчас у пострадавшего имеются множественные ссадины и гематомы на лице. Владислав предполагает, что драка произошла из-за его внешнего вида. Студент отличается от окружающих своей неординарностью: ношением длинных ногтей и фиолетовых волос.

Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" сам Владислав, после случившегося он боится выходить из дома.

- Сейчас мне страшно одному выходить из дома, эффективность перцовки оказалась куда ниже. Поэтому я даже не знаю, что нужно делать, если такая ситуация повторится,- произнес Владислав в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" 16 апреля.

Также пострадавший утверждает, что зачинщиков драки раньше в Бердске не видел. Слежки за Владиславом тоже никогда не было. Бить молодого человека начали, когда тот попытался уйти.

- Они проходили мимо, и я некстати подвернулся под руку. Между собой они практически не разговаривали. Большинство ударов пришлись по голове. Били меня не больше 30 секунд, - ответил потерпевший.

Владислав Гаврилин запомнить внешний вид нападавших не смог. Однако, черты лица одного хулигана запомнить смог.

- Видел только одного. Рост у него был средний, примерно 160-170 см. У него была смуглая кожа, темные короткие волосы и карие глаза. Одежду не запомнил,- заявил "Курьер. Среда. Бердск" студент журфака НГУ.

Кроме того получивший побои отметил, что в драках раньше никогда не участвовал. С осуждением внешнего вида он сталкивается довольно часто. В основном это происходит в общественном транспорте.

- Зачастую хейт я просто игнорирую. Да, у меня крашенные волосы и длинные для мужских гендерных стереотипов ногти. Ни к какой организации я не отношусь. Что пожелать тем людям, которые тоже отличаются в обществе своей неординарностью? Если честно, я не знаю. Это такая ситуация, которая появляется внезапно, когда её совсем не ждёшь. Я отдаю себе отчёт в том, что привлекаю внимание, но я как-то надеялся, что подобное обойдет стороной, плюс  во мне всегда таилась надежда на благоразумие и интеллект окружающих. О наказании обидчиков не задумывался, но в данном случае, я полностью доверяю существующим законам,- высказался Владислав Гаврилин.

Оперативный дежурный ГУ МВД по Новосибирской области подтвердил "Курьер. Среда. Бердск" факт обращения пострадавшего в полицию и пояснил, что дело произошло в центре Бердска.

- 16 апреля поступило сообщение о том, что двое неустановленных лиц нанесли телесные повреждения студенту факультета журналистики НГУ. На данный момент проводится проверка. Уголовно-процессуальное решение пока не принято. Когда будет принято, потерпевший будет уведомлен,- рассказал оперативный дежурный.

О своем горе студент поделился с подписчиками

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