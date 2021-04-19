Что произойдет с МКС России, придумает Роскосмос после 2024 года

В Роскосмосе примут решение о продолжении эксплуатации Международной космической станции Россией после 2024 года, основываясь на её техническом состоянии и планах по развертыванию национальной орбитальной станции.
- У нас есть согласованный с партнерами по МКС срок работы на станции - 2024 год. После этого срока решение будет приниматься исходя из технического состояния модулей станции, которые в основном выработали свой срок службы, а также наших планов по развертыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения, - отметили в госкорпорации.
Напомним, что по словам вице-премьера Юрия Борисова сроки эксплуатации станции давно истекли, ее состояние неудовлетворительное. Уточняется, что станции нужно техническое обследование, которое минимизирует риски в случае аварийных ситуаций. По его итогам будет приниматься решение о дальнейшей судьбе станции.
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