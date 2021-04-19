"Он танцует и дурачится": Последнее видео с живым 6-летним Максимом из Оби за пару дней до смерти появилось в Сети

В социальной сети "ВКонтакте" появилось видео с кадрами из жизни, утонувшего в Оби 6-летнего мальчика.
Видео опубликовали в сообществе «Город Обь Онлайн». На нём еще живой Максим, утонувший накануне в реке Власиха под Новосибирском, танцует и по-ребячески веселится у себя дома.
Как сообщается в группе соцсети, видео загрузил в группу близкий человек ребенка.
- Мы запомним Максимку таким весёлым и жизнерадостным мальчишкой, - подписал автор ролика.
Ролик не оставил равнодушными горожан, следивших за трагическим случаем. Многие написали соболезнующие комментарии под ним:
- Приносим соболезнования семье, самое страшное потерять детей ещё и маленьких. Не дай бог никому испытать такое горе.
- Самое страшное - это потеря ребенка....родителям сил и поддержки!
- Скорбим и плачем...Плачет весь город...Плачут небеса...Господи! Помоги родителям и близким пережить эту ужасную трагедию, - написали подписчики группы.
Напомним, ребенок гулял 15 апреля с ребятишками. Когда компания собиралась домой, Максим подошёл к речке ради мячика. В какой-то момент мальчик упал. Спасатели и водолазы искали ребенка с 15 апреля по 18 апреля. Вчера днем тело Максима нашли в реке.
Редакция "Курьер. Среда. Бердск" приносит свои соболезнования семье Максима.
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