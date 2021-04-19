Познер не считает Пушкина русским писателем

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал, что не считает Александра Сергеевича русским писателем.
Познер отметил, что поэт прекрасно чувствовал и описывал русского человека, но его нерусскость выражалась в «радостном свете, который излучает его мастерство, в позитиве каком-то, который русскому автору не очень присущ».
По словам журналиста, в Пушкине словно есть "прививка от вечной русской тоски". Также он добавил, что сам поэт считал себя русским.
Телеведущий заявил, что при возможности взял бы интервью у Александра Сергеевича. Познер уверен, что разговор получился бы искрометный, даже несмотря на трудности беседы, ведь Пушкин был "человеком сложным, порой очень злым".
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