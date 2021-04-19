Дороги Калифорнии из США и Бердска из России на фото и видео: Сравните и найдите 10 отличий

О дорогах родного Бердска сказано этой весной очень много теплых слов. Сегодня «Курьер. Среда. Бердск» решил проверить, какие дороги на другой стороне Земли — в Калифорнии. Предлагаем вам проехать по улицам города Сан-Диего и сравнить их с нашими дорогами. Фотографии абсолютно случайные. Сейчас в Калифорнии вечер. Климат в Калифорнии сложный - перепады температур в течении суток, сезон дождей, летом - жара, плюс - очень много машин. Нагрузка на дороги большая. Про климат в Сибири мы знаем. Сравните.
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