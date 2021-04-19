Россиянам хотят запретить въезд в Европу

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес решил, что россиянам больше не следует приезжать в Европу. Для этого он предложил прекратить выдачу виз российским туристам.
- Вероятно, необходим временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах, — отметил политик в своем твиттере.
Также он добавил, что до того как Крым воссоединился с Россией, въезд в страны ЕС был упрощен для россиян.
Он предложил заморозить все визы, не затрагивая экстренные случаи в семье, аргументируя это безопасностью для Европы. При этом он все же признал, что это может плохо отразиться на обычных людях.
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