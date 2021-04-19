ДТП в Новосибирске: Toyota врезалась в забор Гусинобродского кладбища и вылетела на обочину

19 апреля в 06:37 на въезде в Новосибирск, на Гусинобродском шоссе автомобиль марки «Тойота» занесло на скользкой дороге и выбросило на обочину, сообщается на странице сообщества «МАСС». Машина перевернулась и врезалась в забор Гусинобродского кладбища.
На месте спасатели узнали, что в машине находились 5 человек, но не все из них смогли самостоятельно выбраться из перевернутой «Тойоты». Пострадавших осмотрели врачи скорой помощи. Спасатели провели с автомобилем все необходимые мероприятия.
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