ДТП в Новосибирске: Toyota врезалась в забор Гусинобродского кладбища и вылетела на обочину
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ДТП в Новосибирске: Toyota врезалась в забор Гусинобродского кладбища и вылетела на обочину

11:06:164/19/2021Фото: Инцидент Новосибирск
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Машина, в которой находились пять человек, перевернулась и слетела с трассы из-за гололёда.

В «Тойоте» находились 5 человек, никто не пострадал

19 апреля в 06:37 на въезде в Новосибирск, на Гусинобродском шоссе автомобиль марки «Тойота» занесло на скользкой дороге и выбросило на обочину, сообщается на странице сообщества «МАСС». Машина перевернулась и врезалась в забор Гусинобродского кладбища.

На месте спасатели узнали, что в машине находились 5 человек, но не все из них смогли самостоятельно выбраться из перевернутой «Тойоты». Пострадавших осмотрели врачи скорой помощи. Спасатели провели с автомобилем все необходимые мероприятия.


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автоаварияновосибирск
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