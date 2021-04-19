В яму на Пионерской провалился ребенок в прошлом году: яма продолжает расти и никто на нее не обращает внимание!
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В яму на Пионерской провалился ребенок в прошлом году: яма продолжает расти и никто на нее не обращает внимание!

11:32:494/19/2021Фото: предоставлено Екатериной
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Она там уже второй год и успешно растет. В прошлом году ребенок в неё уже проваливался.

На тротуаре улицы Пионерская в Бердске образовалась глубокая яма

На WhatsApp 8953-878-90-10  редакции написала Екатерина: Добрый день! Хотелось бы с помощью вашей газеты обратить внимание на яму, которая находится на тротуаре по ул. Пионерская, рядом с домом 18. Может быть, дорожные службы города отреагируют и засыпят ее. Она там уже второй год и успешно растет. В прошлом году ребенок в неё уже проваливался. С уважением житель ул. Пионерской, Екатерина.

На тротуаре улицы Пионерская образовалась глубокая яма

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