В яму на Пионерской провалился ребенок в прошлом году: яма продолжает расти и никто на нее не обращает внимание!

На WhatsApp 8953-878-90-10 редакции написала Екатерина: Добрый день! Хотелось бы с помощью вашей газеты обратить внимание на яму, которая находится на тротуаре по ул. Пионерская, рядом с домом 18. Может быть, дорожные службы города отреагируют и засыпят ее. Она там уже второй год и успешно растет. В прошлом году ребенок в неё уже проваливался. С уважением житель ул. Пионерской, Екатерина.
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