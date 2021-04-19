Андрей Травников продлил режим повышенной готовности до 31 мая 2021

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников продлил ограничения из-за коронавируса и режим повышенной готовности до 31 мая сегодня, 19 апреля.
- В Новосибирской области ситуация стабильная, нет роста заболеваемости, но нас беспокоит обстановка вокруг, - сказал на совещании в понедельник глава региона.
В ближайшие полтора месяца новосибирцы продолжат носить маски в общественных местах, а также соблюдать социальною дистанцию.
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