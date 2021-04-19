7-летняя девочка погибла при стрельбе у ресторана McDonald's

В Чикаго произошла трагедия: 7-летняя девочка умерла, а ее отец пострадал из-за стрельбы у ресторана McDonald's. Телеканал CBS Chicago сообщает информацию, ссылаясь на полицию, что 18 апреля девочка и ее отец находились в машине у одного из ресторанов сети.
Неизвестный выстрелил в девочку несколько раз. Ее экстренно госпитализировали, но медикам не удалось спасти ребенка. Папа малышки доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Отмечается, что преступник все еще не задержан.
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