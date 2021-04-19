7-летняя девочка погибла при стрельбе у ресторана McDonald's
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

7-летняя девочка погибла при стрельбе у ресторана McDonald's

1:55:034/19/2021Фото: AP Photo / Eric Gay
0

Неизвестный выстрелил в девочку несколько раз. Ее экстренно госпитализировали, но медикам не удалось спасти ребенка. Папа малышки доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

В Чикаго семилетняя девочка погибла при стрельбе у ресторана

В Чикаго произошла трагедия: 7-летняя девочка умерла, а ее отец пострадал из-за стрельбы у ресторана McDonald's. Телеканал CBS Chicago сообщает информацию, ссылаясь на полицию, что 18 апреля девочка и ее отец находились в машине у одного из ресторанов сети.

Неизвестный выстрелил в девочку несколько раз. Ее экстренно госпитализировали, но медикам не удалось спасти ребенка. Папа малышки доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Отмечается, что преступник все еще не задержан.

Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram. Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru. Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
стрельбанасмерть
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Зачем стрелял?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    На МКС полетит единственная женщина из России в отряде космонавтов
    1:28:18 4/19/2021
    На МКС полетит единственная женщина из России в отряде космонавтов
    БердскАрестованного застрелили при попытке побега в Центральном суде Новосибирска. Подробности трагедии
    1:18:41 4/19/2021
    Арестованного застрелили при попытке побега в Центральном суде Новосибирска. Подробности трагедии
    БердскСтроители гремят трубами в Бердске и мешают спать жителям дома №1 по ул. Кутузова
    1:10:03 4/19/2021
    Строители гремят трубами в Бердске и мешают спать жителям дома №1 по ул. Кутузова
    Брижит Макрон затмила Зеленскую на встрече в Париже
    12:47:59 4/19/2021
    Брижит Макрон затмила Зеленскую на встрече в Париже
    США грозят России "заплатить" за смерть Навального в тюрьме
    12:40:39 4/19/2021
    США грозят России "заплатить" за смерть Навального в тюрьме
    Подробности гибели в речке Власиха 6-летнего Максима Федорова из Оби: Горожане требуют отставку главы города и создают стихийные мемориалы
    12:07:01 4/19/2021
    Подробности гибели в речке Власиха 6-летнего Максима Федорова из Оби: Горожане требуют отставку главы города и создают стихийные мемориалы
    Японский Boeing 777-800 Dreamliner экстренно сел в Новосибирске из-за инсульта командира
    11:59:57 4/19/2021
    Японский Boeing 777-800 Dreamliner экстренно сел в Новосибирске из-за инсульта командира
    Кристина Асмус показала обнаженное фото после «раздела имущества» с экс-супругом Харламовым
    11:39:11 4/19/2021
    Кристина Асмус показала обнаженное фото после «раздела имущества» с экс-супругом Харламовым
    ДТП в Новосибирске: Toyota врезалась в забор Гусинобродского кладбища и вылетела на обочину
    11:06:16 4/19/2021
    ДТП в Новосибирске: Toyota врезалась в забор Гусинобродского кладбища и вылетела на обочину
    Россиянам хотят запретить въезд в Европу
    11:01:32 4/19/2021
    Россиянам хотят запретить въезд в Европу