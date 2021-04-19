Собака разорвала щеку 5-летнаму мальчику в Бердске: Почему пес сорвался с цепи, проверит СК

Следственный комитет заинтересовался историей по нападение собаки на 5-летнего мальчика. Сообщалось, что 18 апреля на 5-летнего мальчика на улице набросилась собака, сорвавшаяся с цепи, и укусила его за лицо.
- Ребенок прооперирован и находится в медицинском учреждении, - сообщает "Курьер. Среда. Бердск" старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова. - Следствием будут проверены все факты, изложенные в опубликованном материале. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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