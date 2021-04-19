Собака разорвала щеку 5-летнаму мальчику в Бердске: Почему пес сорвался с цепи, проверит СК
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Собака разорвала щеку 5-летнаму мальчику в Бердске: Почему пес сорвался с цепи, проверит СК

1:34:354/19/2021Фото: pixabay
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Ребенок прооперирован и находится в медицинском учреждении, сообщает "Курьер. Среда. Бердск" старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

собака зубы
СК проверит, почему пес укусил ребенка

Следственный комитет заинтересовался историей по нападение собаки на 5-летнего мальчика. Сообщалось, что 18 апреля на 5-летнего мальчика на улице набросилась собака, сорвавшаяся с цепи, и укусила его за лицо.

- Ребенок прооперирован и находится в медицинском учреждении, - сообщает "Курьер. Среда. Бердск" старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова. - Следствием будут проверены все факты, изложенные в опубликованном материале. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.


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