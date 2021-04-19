Облаву на наркоманов и закладчиков объявила полиция в Бердске
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19.04
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Облаву на наркоманов и закладчиков объявила полиция в Бердске

3:39:424/19/2021Фото: Заметны результаты борьбы с наркоманией?
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И уже есть плоды. Например, 26-летний гражданин, который сбывал наркотики, арестован.

наркотики
В Бердске проводятся профилактические мероприятия по борьбе с распространением наркотиков

С целью предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявления фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а также в целях повышения уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот, с 5 по 14 апреля 2021 года на территории Бердска проведен первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2021».

- За время проведения операции к административной ответственности за употребление привлечено 2 лица в возрасте до 35 лет, за хранение наркотических средств – 1 лицо в возрастной категории до 35 лет. Выявлен один факт сбыта наркотического средства, возбуждено уголовное дело. Гражданин в возрасте 26 лет, совершивший сбыт наркотического средства, арестован, - рассказал "Курьер. Среда. Бердск" замначальника ОМВД Бердска Сергей Волгин сегодня, 19 апреля.


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