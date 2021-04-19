Зараженных коронавирусом 8 589 россиян выявили за сутки на 19 апреля
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Зараженных коронавирусом 8 589 россиян выявили за сутки на 19 апреля

3:56:164/19/2021Фото: pixabay.com
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Всего с начала пандемии выявлено 4 710 690 заболевших россиян. Отмечается, что инфицированных нашли в 83 регионах страны.

В России выявили 8589 новых случаев заражения коронавирусом
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Стало известно новое число зараженных коронавирусом в России за сутки на 19 апреля - 8 589 россиян. Всего с начала пандемии выявлено 4 710 690 заболевших россиян. Отмечается, что инфицированных нашли в 83 регионах страны. Темп прироста зараженных остается на уровне 0,18%.

контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. Распределение по субъектам

1. Москва - 2279
2. Санкт-Петербург - 692
3. Московская область - 592
4. Ростовская область - 237
5. Нижегородская область - 201
6. Самарская область - 192
7. Воронежская область - 175
8. Иркутская область - 148
9. Саратовская область - 135
10. Красноярский край - 119
11. Челябинская область - 115
12. Свердловская область - 109
13. Пермский край - 103
14. Республика Крым - 102
15. Волгоградская область - 102
16. Краснодарский край - 101
17. Республика Башкортостан - 98
18. Пензенская область - 95
19. Ленинградская область - 90
20. Алтайский край - 86
21. Ульяновская область - 84
22. Брянская область - 82
23. Ярославская область - 82
24. Белгородская область - 82
25. Тверская область - 80
26. Курская область - 77
27. Астраханская область - 76
28. Республика Саха (Якутия) - 75
29. Кировская область - 75
30. Оренбургская область - 75
31. Архангельская область - 73
32. Липецкая область - 71
33. Кемеровская область - 70
34. Новосибирская область - 70
35. Псковская область - 69
36. Вологодская область - 69
37. Тульская область - 67
38. Тамбовская область - 66
39. Омская область - 65
40. Республика Карелия - 64
41. Удмуртская Республика - 63
42. Владимирская область - 62
43. Ханты-Мансийский автономный округ - 61
44. Ставропольский край - 61
45. Ивановская область - 60
46. Республика Коми - 57
47. Калининградская область - 56
48. Калужская область - 55
49. Орловская область - 53
50. Смоленская область - 53
51. Тюменская область - 50
52. Рязанская область - 49
53. Республика Чувашия - 47
54. Новгородская область - 45
55. Республика Дагестан - 45
56. Курганская область - 37
57. Забайкальский край - 37
58. Республика Бурятия - 36
59. Приморский край - 35
60. Республика Мордовия - 34
61. Республика Татарстан - 33
62. Костромская область - 30
63. Мурманская область - 30
64. Хабаровский край - 30
65. Кабардино-Балкарская Республика - 29
66. Севастополь - 22
67. Томская область - 22
68. Республика Хакасия - 19
69. Ямало-Ненецкий автономный округ - 17
70. Республика Марий Эл - 16
71. Амурская область - 13
72. Сахалинская область - 12
73. Республика Северная Осетия-Алания - 12
74. Карачаево-Черкесская Республика - 11
75. Чеченская Республика - 11
76. Республика Адыгея - 10
77. Республика Ингушетия - 10
78. Республика Калмыкия - 9
79. Камчатский край - 9
80. Магаданская область - 2
81. Еврейская автономная область - 1
82. Республика Алтай - 1
83. Республика Тыва - 1



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