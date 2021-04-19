Колеса, камеры, покрышки, спицы - для чего именно необходимы такие приспособления и на какие особенности обратить внимание при покупке?

А вот если человек не разбирается в выборе, то лучше колеса, камеры, покрышки, спицы покупать через специализированный сайт, где есть возможность осуществить заказ в онлайн-режиме. Помимо этого, менеджеры по телефону или же в онлайн-чате помогут сделать правильный выбор, уточнят детали про велосипед, чтобы правильно выбрать элементы под ту или другую модель этого транспортного средства.
В чем сложность покупки колес для велосипедов?
Стандартное колесо велосипеда состоит из таких деталей, как:
- втулка и спицы;
- обод и камера;
- покрышка.
При выборе велосипеда важно учитывать все особенности его дальнейшего использования, а значит и обращать внимание на детали колеса. К тому же, рано или поздно, но любой велосипед требует ремонта камер или замены покрышек.
Чтобы разобраться в некоторых особенностях и сделать правильный выбор при покупке, стоит познакомиться поближе с колесом, камерой, видами покрышек и т. д.
На какие критерии стоит обратить особое внимание?
Критерии выбора колеса для велосипеда и деталей к нему:
- Первый и главный критерий при выборе колес или деталей при замене — это знание всех параметров велосипеда. Только в этом случае можно подобрать подходящие детали.
- Выбор материала, из которого изготавливают камеры. Производят каучуковые камеры натуральные (латексные) или синтетические. Синтетический не стоит дорого, но отличается устойчивостью к проколам и прослужит дольше натурального (быстрее изнашивается, но устойчивее к проколам).
- Рисунок и протектор на покрышке — тоже важный элемент при выборе. Глубокий протектор обеспечивает хорошее сцепление на бездорожье. Гладкие шины подойдут для городской дороги.
- Шипы на покрышках — неудачный выбор для города, но прекрасно проявят себя при передвижении по щебню и песку.