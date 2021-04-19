В Бердске от вони и шерсти 9 собак из 1-комнатной квартиры задыхаются соседи дома №20 по ул. Рогачева. Что сказал капитан Хепнер?

В Бердске очень любят животных. Если пройтись по улицам, то можно встретить прогуливающихся горожан с собаками разных пород — от экзотических до обычных «дворянинов». Много в городе и магазинов для животных — с едой, игрушками и одеждой, есть ветклиники и аптеки.
В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 19 апреля, обратилась жительница дома №20 по улице Рогачева. - Нам нужна помощь, только куда обратится, не знаем. Управляющая компания, СЭС, администрация, Роспотребнадзор - гоняют по телефонам. В доме №20 по ул. Рогачева в однокомнатной квартире проживает 9 собак. Это создает массу неудобств. В подъезд не зайти от вони. Грубо, но верно. Разговаривать с хозяевами нет смысла. Помогите!- написала Елена.
В разговоре Елена уточнила, что жить с 9 собаками по соседству нет сил.
- В подъезде воняет псиной, кругом летит шерсть. Собаки лают и воют, может и от голода. Как такую свору можно держать в доме, где люди живут? Трое жителей нашего подъезда уже продали квартиры, не смогли жить. Я не хочу уезжать из этого дома, меня устраивает всё — район, УК, квартира, но и жить так невозможно, - рассказала Елена.
Дом №20 по улице Рогачева действительно расположен в хорошем месте — далеко от дороги, хороший тротуар, тихое место, большой красивый двор. Заходим в подъезд. Чисто. Но запах ощущаешь сразу. Квартира, где живут 9 собак, расположена на 1 этаже. Дверь не открывают, возможно нет никого дома, но за дверями начинают лаять и повизгивать собаки. Правда затихают быстро, как по команде. Соседи рассказывают, что не думали жить с собаками.
- Там свора собак. Длинношерстные, здоровые собаки — колли. Шерсть лезет везде. У меня половик у дверей лежал — я выбросила, потому что весь в шерсти. Хочу сдать анализ на аллергию — неважно себя чувствую. Собаки лают, воют, наверное они голодные. Как прокормить 9 собак? А там ещё и щенки. Квартира маленькая, однокомнатная там, собакам тесно, не знаю, где они помещаются. Техничка моет грязь за собаками, терпит, - рассказала соседка.
- Вы знаете, мы пытались с ней говорить. Бесполезно. Выводит гулять собак по очереди — вся площадка возле дома в кучах. Там дома все стены стерты, собакам тесно, они по стенам трутся. Чем кормит — не знаем. Как-то видели, что мясо обрезки привозили, она отдавала три тысячи. Спросила — на сколько ж хватит? Говорит, что дней на 7. Шерсть в подъезде и вонь. Дверь у них если открывается — хоть в обморок падай, так воняет, - рассказывают жители дома.
- Да мы жаловались в Роспотребнадзор, никто и не приехал. Нам уж в открытую говорят — меняйте квартиру. А почему нет закона, чтобы защищал людей в своем доме? И собаки тоже живут в ненормальных условиях. Если ты заводчик собак — живи частном доме. Это для людей жилье, - возмущаются соседи.
В УК Жилкомсервис, обслуживающий дом №20 по улице Рогачева, рассказали, что заявлений от жильцов пока не получали.
- Мы сталкивались с любителями кошек. Выезжали, выписывали предписание жильцам, но они просто игнорируют. Нет никаких рычагов у нас. Нужен закон, а пока непонятно, как поступать. Вроде прописано про площадки для выгула — а их нет. Мы и с депутатами советовались. Как бороться с «любителями» животных — непонятно. Если вы подскажите — будем благодарны, - прокомментировал ситуацию директор УК Жилкомсервис.
Участковый Дмитрий Хепнер рассказал, что собаки - это имущество по закону, и пока они не нападают и не причиняют ущерб человеку, полиция не может ничего сделать.
- Только в СЭС нужно обращаться, если нарушают условия проживания,- сказал участковый.
Пока жители дома №20 по улице Рогачева ищут выход из тупиковой ситуации, дворник убирает кучи, техничка - шерсть, соседи страдают от аллергии, вони и лая.
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