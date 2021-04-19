Алексея Навального переводят из ИК-2 в больницу для осужденных
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Алексея Навального переводят из ИК-2 в больницу для осужденных

4:28:344/19/2021Фото: Инстаграм Навального
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Медицинское учреждение специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами.

Навальный
Алексей Навальный после отравления

Известного блогера и осужденного Алексея Навального переведут в областную больницу для осужденных из ИК № 2 во Владимирской области. Об этом сообщает Федеральная служба исполнения наказаний.

- Комиссией врачей ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России было принято решение о переводе А. Навального в стационар областной больницы для осуждённых, располагающейся на территории ИК-3 УФСИН России по Владимирской области, которая, в том числе, специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами, - говорится в сообщении.

Напомни, Навальный 31 марта написал в своем Instagram-аккаунте объявление о голодовке "с требованием пустить приглашенного врача". Тогда блогер жаловался на боль в ногах и спине.

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