Алексея Навального переводят из ИК-2 в больницу для осужденных

Известного блогера и осужденного Алексея Навального переведут в областную больницу для осужденных из ИК № 2 во Владимирской области. Об этом сообщает Федеральная служба исполнения наказаний.
- Комиссией врачей ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России было принято решение о переводе А. Навального в стационар областной больницы для осуждённых, располагающейся на территории ИК-3 УФСИН России по Владимирской области, которая, в том числе, специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами, - говорится в сообщении.
Напомни, Навальный 31 марта написал в своем Instagram-аккаунте объявление о голодовке "с требованием пустить приглашенного врача". Тогда блогер жаловался на боль в ногах и спине.
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