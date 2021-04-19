Полнолуние в апреле 2021: Кровавая луна взойдет над Землей, как использовать ее силу в ритуалах на деньги
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Полнолуние в апреле 2021: Кровавая луна взойдет над Землей, как использовать ее силу в ритуалах на деньги

5:20:084/19/2021Фото: PxHere
0

Мы расскажем вам о самых действенных ритуалах и молитвах на Полнолуние, чтобы привлечь в свою жизнь финансовую удачу и достаток.

Полнолуние, красная луна
27 апреля 2021 года обещает очень насыщенный по энергетике день

Суперлуние, Красная Луна и Полнолуние - все это нас ждет 27 апреля 2021 года.

Полнолуние случится в знаке Скорпиона, начнется в 6.33 по московскому времени и пройдет в своей ближайшей к Земле точке, поэтому Луна покажется Красной и очень большой.

В древние времена такие является наделяли негативной окраской и считали, что в такие дни случаются все самые страшные катаклизмы, но со временем люди поняли, что это всего лишь астрономическое явление, хотя оно и оказывает более сильное воздействие на энергетику человека и всего живого.

Избыток энергии научились направлять в нужно русло и менять таким образом свою жизнь в лучшую сторону.

Мы расскажем вам о самых действенных ритуалах на Полнолуние, чтобы привлечь в свою жизнь финансовую удачу и достаток.

Обряд с кошельком

В кошелек нужно положить деньги - монеты и купюры разного достоинства. Открытый кошелек положить на всю ночь на подоконник, туда, где падает лунный свет. Пусть он там "заряжается" всю ночь. На утро возьмите его и тратьте деньги как обычно, отложив несколько монет в отдельный кармашек - их не тратьте. Лучше выбрать монеты желтого цвета.

Заговор на богатство и благополучие

Возьмите миску с водой, на дно положите монету белого цвета, а в идеале - серебряную, поставьте миску с монетой и водой на подоконник, так чтобы всю ночь на нее падал свет Луны, смотрите на отражение Луны на поверхности воды и скажите: «Прекрасная Хозяйка луны! Принеси мне богатство, наполни мои руки серебром и золотом. Я смогу взять все, что Ты дашь!». Водой полейте понравившееся вам дерево, а монету хранить, как талисман. Можно носить в отдельно кармашке кошелька, но смотрите - не потратьте ее.

Заговор на крупную купюру

Вам нужна самая крупная купюра, которая есть в обороте. В России это купюра номиналом 5 000 рублей. Ее надо сложить треугольником на Полнолуние и прочитать слова заговора:

«Луна-матушка, ты покровительница ночи темной. Как ты владеешь миром ночью, как притягиваешь тьму, так пусть ко мне притянутся деньги, золото, богатство. Я сохраню эти блага, не растрачу их напрасно. Буду только приумножать, дело начну. А твоя лунная сила и энергия будет моей лучшей помощницей в моих делах денежных. Аминь».

Этот треугольник положить в потаенный кармашек кошелька и никому его не показывать и не тратить. Никому не рассказывать о ритуале и о том, как вы добились процветания.

Православные молитвы о финансовом благополучии


Молитва о благополучии Спиридону Тримифунтскому:
«О преблаженне святителю Спиридоне! Умоли благосердие Человеколюбца Бога, да не осудит нас по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по милости своей. Испроси нам, рабам Божиим (имена), у Христа и Бога наше мирное безмятежное житие, здравие душевное и телесное. Избави нас от всяких бед душевных и телесных, от всех томлений и диавольских наветов. Поминай нас у престола Вседержителя и умоли Господа, да подаст многих наших грехов прощение, безбедное и мирное житие да дарует нам, кончины же живота непостыдная и мирныя и блаженства вечнаго в будущем веце сподобит нас, да непрестанно возсылаем славу и благодарение Отцу и Сыну и Духу Святому, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Молитва к Николаю Чудотворцу:
«Отче Николае! Молю тебя, по морю плавающих управитель, алчущих кормитель, всем помощник и покровитель, о мирном и светлом пути жития. Непрестанно воспеваю единого в Троице Бога во веки вечные. Аминь!».

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
молитвасуперлуниеритуалполнолуниекрасная лунана деньги
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какой проведете?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Пьяная мать хлестала по щекам и материла годовалого Тимофея на видео
    5:11:49 4/19/2021
    Пьяная мать хлестала по щекам и материла годовалого Тимофея на видео
    БердскВодитель "Яндекс. Такси" воспользовался усталостью пассажира в Бердске: Как вернуть двойную оплату проезда, объясняем
    5:07:55 4/19/2021
    Водитель "Яндекс. Такси" воспользовался усталостью пассажира в Бердске: Как вернуть двойную оплату проезда, объясняем
    Цена биткоина рухнула после максимального подъема
    4:56:26 4/19/2021
    Цена биткоина рухнула после максимального подъема
    Бердск"Будто смерть свою искала": В погребе дома нашли дочку заслуженного воспитателя с 8 ножевыми ранениями в селе под Искитимом
    4:48:25 4/19/2021
    "Будто смерть свою искала": В погребе дома нашли дочку заслуженного воспитателя с 8 ножевыми ранениями в селе под Искитимом
    БердскОнлайн некролог: Кто умер с 08.04 по 14.04.2021 в Бердске
    4:28:39 4/19/2021
    Онлайн некролог: Кто умер с 08.04 по 14.04.2021 в Бердске
    Алексея Навального переводят из ИК-2 в больницу для осужденных
    4:28:34 4/19/2021
    Алексея Навального переводят из ИК-2 в больницу для осужденных
    Народные приметы на 25 апреля Вербное воскресенье: о чем говорят и как могут изменить вашу жизнь
    4:20:25 4/19/2021
    Народные приметы на 25 апреля Вербное воскресенье: о чем говорят и как могут изменить вашу жизнь
    БердскУсловный срок за подкуп судьи Бердска за 500 000 рублей получила адвокат Елена Солодкова
    4:19:51 4/19/2021
    Условный срок за подкуп судьи Бердска за 500 000 рублей получила адвокат Елена Солодкова
    Зараженных коронавирусом 8 589 россиян выявили за сутки на 19 апреля
    3:56:16 4/19/2021
    Зараженных коронавирусом 8 589 россиян выявили за сутки на 19 апреля
    Попытка убийства президента Лукашенко не связана с США, заявили в Госдепартаменте
    3:35:41 4/19/2021
    Попытка убийства президента Лукашенко не связана с США, заявили в Госдепартаменте