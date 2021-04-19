Полнолуние в апреле 2021: Кровавая луна взойдет над Землей, как использовать ее силу в ритуалах на деньги

Суперлуние, Красная Луна и Полнолуние - все это нас ждет 27 апреля 2021 года.
Полнолуние случится в знаке Скорпиона, начнется в 6.33 по московскому времени и пройдет в своей ближайшей к Земле точке, поэтому Луна покажется Красной и очень большой.
В древние времена такие является наделяли негативной окраской и считали, что в такие дни случаются все самые страшные катаклизмы, но со временем люди поняли, что это всего лишь астрономическое явление, хотя оно и оказывает более сильное воздействие на энергетику человека и всего живого.
Избыток энергии научились направлять в нужно русло и менять таким образом свою жизнь в лучшую сторону.
Мы расскажем вам о самых действенных ритуалах на Полнолуние, чтобы привлечь в свою жизнь финансовую удачу и достаток.
Обряд с кошельком
В кошелек нужно положить деньги - монеты и купюры разного достоинства. Открытый кошелек положить на всю ночь на подоконник, туда, где падает лунный свет. Пусть он там "заряжается" всю ночь. На утро возьмите его и тратьте деньги как обычно, отложив несколько монет в отдельный кармашек - их не тратьте. Лучше выбрать монеты желтого цвета.
Заговор на богатство и благополучие
Возьмите миску с водой, на дно положите монету белого цвета, а в идеале - серебряную, поставьте миску с монетой и водой на подоконник, так чтобы всю ночь на нее падал свет Луны, смотрите на отражение Луны на поверхности воды и скажите: «Прекрасная Хозяйка луны! Принеси мне богатство, наполни мои руки серебром и золотом. Я смогу взять все, что Ты дашь!». Водой полейте понравившееся вам дерево, а монету хранить, как талисман. Можно носить в отдельно кармашке кошелька, но смотрите - не потратьте ее.
Заговор на крупную купюру
Вам нужна самая крупная купюра, которая есть в обороте. В России это купюра номиналом 5 000 рублей. Ее надо сложить треугольником на Полнолуние и прочитать слова заговора:
«Луна-матушка, ты покровительница ночи темной. Как ты владеешь миром ночью, как притягиваешь тьму, так пусть ко мне притянутся деньги, золото, богатство. Я сохраню эти блага, не растрачу их напрасно. Буду только приумножать, дело начну. А твоя лунная сила и энергия будет моей лучшей помощницей в моих делах денежных. Аминь».
Этот треугольник положить в потаенный кармашек кошелька и никому его не показывать и не тратить. Никому не рассказывать о ритуале и о том, как вы добились процветания.
Православные молитвы о финансовом благополучии
Молитва о благополучии Спиридону Тримифунтскому:
«О преблаженне святителю Спиридоне! Умоли благосердие Человеколюбца Бога, да не осудит нас по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по милости своей. Испроси нам, рабам Божиим (имена), у Христа и Бога наше мирное безмятежное житие, здравие душевное и телесное. Избави нас от всяких бед душевных и телесных, от всех томлений и диавольских наветов. Поминай нас у престола Вседержителя и умоли Господа, да подаст многих наших грехов прощение, безбедное и мирное житие да дарует нам, кончины же живота непостыдная и мирныя и блаженства вечнаго в будущем веце сподобит нас, да непрестанно возсылаем славу и благодарение Отцу и Сыну и Духу Святому, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».
Молитва к Николаю Чудотворцу:
«Отче Николае! Молю тебя, по морю плавающих управитель, алчущих кормитель, всем помощник и покровитель, о мирном и светлом пути жития. Непрестанно воспеваю единого в Троице Бога во веки вечные. Аминь!».