Миллиардер Дерипаска насчитал 80 млн нищих россиян
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Миллиардер Дерипаска насчитал 80 млн нищих россиян

5:28:284/19/2021Фото: commons.wikimedia.org/
0

Предприниматель уверен, что Росстат манипулирует статистикой бедности.

54.71% населения страны имеет
доход ниже прожиточного минимума

В России доход ниже прожиточного минимума имеют около 80 миллионов человек (54.71% от всего населения страны). Об этом заявил миллиардер Олег Дерипаска, прокомментировав недавние данные Росстата. Исходя из них, доход 17, 8 миллиона человек в России ниже прожиточного минимума.

- На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 миллионов. Но Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие „бравые“ отчеты о „победах“ над бедностью, — написано в telegram-канале бизнесмена. Кроме того, Дерипаска рекомендовал сделать ипотеку доступнее для жителей регионов.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев подверг критике высказывания Дерипаски.

-Ну какие 80 миллионов. У нас бы ни в одном магазине ни одна пачка гречки бы не продалась, если бы было 80 миллионов людей, которые бы жили за чертой бедности, — прокомментировал Беляев.

Также кандидат наук уверен, что уровень бедности в стране не соответствует данным Росстата.

-На мой взгляд, у них есть скрытые доходы. Во-первых, они не учитывают активы, которыми эти люди владеют, а их при оценке уровня жизни необходимо учитывать. Квартиры, дачи, автомобили. Пусть они плохонькие, но они есть. Они должны входить в оценку уровня жизни», — подытожил Беляев.

Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
бедностьбизнесмендерипаска
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Ваш доход выше прожиточного минимума?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскВ Бердске от вони и шерсти 9 собак из 1-комнатной квартиры задыхаются соседи дома №20 по ул. Рогачева. Что сказал капитан Хепнер?
    5:26:06 4/19/2021
    В Бердске от вони и шерсти 9 собак из 1-комнатной квартиры задыхаются соседи дома №20 по ул. Рогачева. Что сказал капитан Хепнер?
    Полнолуние в апреле 2021: Кровавая луна взойдет над Землей, как использовать ее силу в ритуалах на деньги
    5:20:08 4/19/2021
    Полнолуние в апреле 2021: Кровавая луна взойдет над Землей, как использовать ее силу в ритуалах на деньги
    Пьяная мать хлестала по щекам и материла годовалого Тимофея на видео
    5:11:49 4/19/2021
    Пьяная мать хлестала по щекам и материла годовалого Тимофея на видео
    БердскВодитель "Яндекс. Такси" воспользовался усталостью пассажира в Бердске: Как вернуть двойную оплату проезда, объясняем
    5:07:55 4/19/2021
    Водитель "Яндекс. Такси" воспользовался усталостью пассажира в Бердске: Как вернуть двойную оплату проезда, объясняем
    Цена биткоина рухнула после максимального подъема
    4:56:26 4/19/2021
    Цена биткоина рухнула после максимального подъема
    Бердск"Будто смерть свою искала": В погребе дома нашли дочку заслуженного воспитателя с 8 ножевыми ранениями в селе под Искитимом
    4:48:25 4/19/2021
    "Будто смерть свою искала": В погребе дома нашли дочку заслуженного воспитателя с 8 ножевыми ранениями в селе под Искитимом
    БердскОнлайн некролог: Кто умер с 08.04 по 14.04.2021 в Бердске
    4:28:39 4/19/2021
    Онлайн некролог: Кто умер с 08.04 по 14.04.2021 в Бердске
    Алексея Навального переводят из ИК-2 в больницу для осужденных
    4:28:34 4/19/2021
    Алексея Навального переводят из ИК-2 в больницу для осужденных
    Народные приметы на 25 апреля Вербное воскресенье: о чем говорят и как могут изменить вашу жизнь
    4:20:25 4/19/2021
    Народные приметы на 25 апреля Вербное воскресенье: о чем говорят и как могут изменить вашу жизнь
    БердскУсловный срок за подкуп судьи Бердска за 500 000 рублей получила адвокат Елена Солодкова
    4:19:51 4/19/2021
    Условный срок за подкуп судьи Бердска за 500 000 рублей получила адвокат Елена Солодкова