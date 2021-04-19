Миллиардер Дерипаска насчитал 80 млн нищих россиян

В России доход ниже прожиточного минимума имеют около 80 миллионов человек (54.71% от всего населения страны). Об этом заявил миллиардер Олег Дерипаска, прокомментировав недавние данные Росстата. Исходя из них, доход 17, 8 миллиона человек в России ниже прожиточного минимума.
- На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 миллионов. Но Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие „бравые“ отчеты о „победах“ над бедностью, — написано в telegram-канале бизнесмена. Кроме того, Дерипаска рекомендовал сделать ипотеку доступнее для жителей регионов.
Кандидат экономических наук Михаил Беляев подверг критике высказывания Дерипаски.
-Ну какие 80 миллионов. У нас бы ни в одном магазине ни одна пачка гречки бы не продалась, если бы было 80 миллионов людей, которые бы жили за чертой бедности, — прокомментировал Беляев.
Также кандидат наук уверен, что уровень бедности в стране не соответствует данным Росстата.
-На мой взгляд, у них есть скрытые доходы. Во-первых, они не учитывают активы, которыми эти люди владеют, а их при оценке уровня жизни необходимо учитывать. Квартиры, дачи, автомобили. Пусть они плохонькие, но они есть. Они должны входить в оценку уровня жизни», — подытожил Беляев.
Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.